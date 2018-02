Guindos apuesta por una retirada suave de los estímulos del BCE

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, defendió ayer que la normalización de la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) debe ir en paralelo a la recuperación económica, al tiempo que subrayó que "las medidas extraordinarias" son "para circunstancias extraordinarias".

El ministro español recordó que en los primeros años de la crisis se tomaron decisiones "que no fueron congruentes con el momento económico". En este contexto, De Guindos explicó que la recuperación en Europa es actualmente "mucho más sólida y está mejor establecida". "Estoy convencido de que el BCE cumplirá con su papel y volverá a acertar", dijo tras haber sido nombrado vicepresidente de la institución monetaria, cargo que asumirá el 1 de junio.

De Guindos evitó dar su opinión sobre el ritmo de la retirada de los estímulos monetarios, pero recordó que el BCE todavía no ha cumplido el objetivo de su mandato, que es lograr una inflación a medio plazo en el entorno pero no superior al 2%. Subrayó, a su vez, que es necesario tener en cuenta "un conjunto de cuestiones" para evaluar el futuro de la política monetaria europea, como el impacto de la reforma fiscal de EEUU.

El ministro se definió como "pragmático" en política económica y explicó que eso "supone tener en cuenta todos los factores que influyen en las decisiones", como el mandato estipulado en los Estatutos del BCE, las políticas monetarias en otras partes del mundo, la cooperación en el ámbito del G-20, y "saber que la política monetaria está llena de matices".

Por otro lado, De Guindos garantizó que el hecho de haber sido nombrado futuro vicepresidente del BCE no lleva aparejadas "contrapartidas", preguntado por si su elección facilita la llegada del alemán Jens Weidmann a la presidencia de la institución cuando expire el mandato de Mario Draghi. De hecho, De Guindos no se pronunció sobre si a España le interesa que Weidmann asuma en 2019 la presidencia del BCE. "No es un tema de halcones o palomas, es de sentido común, conocimiento del entorno y de aplicar una política sensata", enfatizó.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por su parte, no dio pistas de cuándo nombrará al sustituto de Luis de Guindos al frente del Ministerio de Economía e Industria, si bien señaló que no será este viernes.