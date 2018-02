El Grupo Popular rechaza elevar al 75% la bonificación del transporte a los residentes

El Grupo Popular ha rechazado hoy en el Pleno del Senado frente al resto de grupos parlamentarios una moción del Grupo Socialista a favor de que el Gobierno reconozca el carácter de servicio público esencial al transporte aéreo regular de personas de los territorios extrapeninsulares con la península. La iniciativa ha sido rechazada por la mayoría absoluta popular -145 votos en contra- frente al resto de los grupos parlamentarios -104 a favor y 6 abstenciones-.

La senadora del PSOE por Tenerife, Olivia Delgado, ha pedido el apoyo a todos los grupos de la Cámara a esta iniciativa porque "sólo a través de medidas concretas" como las propuestas por los socialistas en su moción consecuencia de interpelación "conseguiremos recortar distancias".

Asimismo, ha censurado la postura del Grupo Popular en relación con aquellas iniciativas que proponen mejorar la conectividad con la península y ha recordado que en el Congreso "la vetan en la Mesa" y en el Senado "nos dicen que tienen que estudiarla". "Ponemos una medida concreta y parece que el PP condiciona su apoyo a un cheque en blanco". "No pedimos limosna, pedimos que se cumpla la Constitución. Por lo que el Gobierno no debe ni puede darnos la espalda", ha afirmado.

Olivia Delgado ha subrayado que más de 3.000.000 millones de personas residen en los territorios extrapeninsulares, "el 7,26% de los ciudadanos de nuestro país" y ha descrito las repercusiones que tienen para ellas las comunicaciones y las consecuencias del aislamiento con el territorio peninsular "en todos los sentidos", donde el transporte juega un papel fundamental en el desarrollo económico y social ya que la lejanía supone una pérdida de oportunidades y competitividad.

"Por razones geográficas, los más de 3 millones que residimos en estos territorios tenemos que pagar unos precios desorbitados ¿cuántas veces han escuchado que es más barato ir de Canarias a Londres o a Praga o de Baleares a Berlín que de Canarias o Baleares a Madrid?. Sin embargo, estamos hablando de una distancia aérea de Tenerife a Londres de casi 3.000 kilómetros y de Tenerife a Madrid no llega a 2.000 Km. Si son casi 1.000 kilométros más ¿por qué nos cuesta menos? Sencillo: ley de la Oferta y la Demanda", ha sentenciado.

Ante esta realidad, la senadora del PSOE ha cuestionado "si de verdad se cumple el artículo 138 de la Constitución Española" y si existe un equilibrio económico adecuado y justo "entre los más de 3 millones de ciudadanos que residimos en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla y el resto de españoles que residen en territorio peninsular".

A este respecto, ha recordado que el citado artículo de nuestra Carta Magna señala que "el Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo, entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular". Asimismo, ha subrayado que el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea fija la obligación de establecer medidas especiales en aras de la cohesión económica social y territorial a las regiones insulares y transfronterizas, y que los principales organismos de la Unión Europea han dictado resoluciones y diversos acuerdos solicitando al Estado medidas para los territorios alejados.



Objetivo de las compañías aéreas, beneficios "y no la ciudadanía"

La parlamentaria socialista ha señalado que las compañías aéreas trabajan para conseguir unos resultados económicos y ha advertido de que su objetivo son los beneficios "y no la ciudadanía". "No son un servicio público, son empresas privadas sometidas a las reglas del mercado", ha apostillado. En este sentido, ha sostenido que los poderes públicos "no solo pueden sino que deben intervenir".

"Es fundamental garantizar el acceso al transporte de los residentes en las comunidades autónomas alejadas del resto del territorio español, en términos de frecuencia, en términos de suficiencia, de calidad, de tarifas adecuadas que salven esa barrera insalvable para el transporte terrestre del mar", ha aseverado.





Gobierno socialista, del 33% al 50% las bonificaciones al transporte aéreo



Además, ha recordado que fue un Gobierno socialista "quién subió del 33% al 50% las bonificaciones al transporte aéreo para los residentes en estos territorios con la península" y se ha mostrado muy crítica con el Gobierno del Partido Popular al que ha reprochado que durante sus años de mandato "no ha hecho nada" para mejorar estas condiciones.

Tras todo lo apuntado, Olivia Delgado ha defendido la iniciativa socialista que reclamaba al Gobierno, entre otras cosas, la aplicación de la obligación de Servicio Público en las conexiones de los territorios extrapeninsulares que fijen rutas y frecuencias mínimas de conexiones, así como tarifas máximas, para que se eliminen las diferencias que, por lejanía, suponen los precios en el transporte aéreo, especialmente en fechas señaladas.

Además, reclamaba también que en el próximo ejercicio presupuestario se incremente al 75% la bonificación del precio de los billetes aéreos en todos los trayectos -en ambos sentidos- entre las Islas Canarias, Islas Baleares, Ceuta y Melilla con el resto del territorio nacional.



Tenerife Norte, abierto 24 horas al día

A estas propuestas, la senadora tinerfeña ha sumado otra, a través de una enmienda, tras conocer la semana pasada el anuncio de Aena de que durante tres meses -de abril a junio- permanecerá cerrado el aeropuerto de Tenerife Sur en horario nocturno por las obras de repavimentación de la pista "dejando la isla de Tenerife sin conectividad durante la noche".

En este sentido, Olivia Delgado ha argumentado que "urgen soluciones rápidas para evitar que la isla de Tenerife quede totalmente aislada y evitar las graves consecuencias que tendría esa situación" y ha reclamado que se lleven a cabo las medidas necesarias para que abra el aeropuerto Tenerife Norte permanezca abierto las 24 horas del día mientras dure la obra"