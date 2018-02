Asian advierte que falta oferta de ocio de calidad en el Archipiélago

Canarias adolece de una oferta complementaria de calidad. La secretaria de Estado de Turismo, Matilde Asian, cree que en las Islas se están dando pasos en esta línea pero en los sondeos que realiza el Ministerio para evaluar la situación de las zonas turísticas lo más que se echa en falta en Canarias es una oferta de ocio que complemente la planta alojativa como centros de ocio, parques temáticos, más oferta comercial de calidad, etcétera.

La dirigente del Gobierno central incidió en la importancia de la promoción internacional del destino y recalcó que Turespaña cuenta con 33 oficinas en todo el mundo y Canarias es precisamente la que más becarios tiene, lo que demuestra también el interés de las Islas en la promoción. Sin embargo, Asian advirtió que "de nada nos sirve que trabajemos para atraer a los visitantes si cuando el turista llega al destino ve las calles sucias, el hotel un poquito anticuado y poca oferta complementaria, por eso tenemos que hace un trabajo que sea conjunto entre la demanda y la oferta".

Asian no quiso entrar directamente en el debate sobre la construcción de nuevas camas turísticas o si las Islas han alcanzado su techo con los cerca de 16 millones de turistas que llegaron al Archipiélago el año pasado. Para la secretaria de Estado de Turismo este sector "no es un elemento que se pueda medir y apreciar por la cantidad de llegada de turistas, el turismo es más transversal y más complejo, es un motor de crecimiento y empleo donde lo más importante no es cuántos visitantes llegan sino las estancias y el gasto que realizan".

Una vez que España se ha convertido en la segunda potencia turística del mundo y Canarias en la segunda potencia turística de España, Asian cree llegado el momento de intensificar la "gestión" del turismo en sus diferentes modalidades para distinguirse de los destinos competidores, fidelizar a los visitantes y que aumenten los ingresos.

Ahora que se ha superado lo peor de la crisis, Asian hizo un llamamiento a profundizar en la colaboración entre el sector público y el sector privado y acompañar el crecimiento turístico con un incremento del empleo y, sobre todo, de los salarios. En su opinión, "hoy todas las negociaciones colectivas en el sector turístico apuntan hacia un incremento de los salarios, lo que desde el Gobierno celebramos sin duda".