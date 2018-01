Referente en la creación y mejora de tiendas online

Your Inspiration Solutions es una empresa dedicada al desarrollo y comercialización de productos y servicios para la creación y mejora de tiendas online, que puso en marcha en marzo de 2017 Nando Pappalardo, empresario italiano enamorado de Tenerife, quien dejó su vida en Catania (Sicilia) para establecer su residencia habitual en la isla tinerfeña desde hace dos años con toda su familia.

Esta joven empresa, que ofrece sus servicios en todo el mundo, y que se ha posicionado como uno de los principales referentes en su sector, cuenta con una plantilla de ocho trabajadores, algunos con amplia experiencia en el desarrollo de aplicaciones informáticas y otros con una dilatada trayectoria en atención al cliente.

"Aunque la empresa todavía no ha cumplido su primer año de vida, nos encontramos en constante crecimiento gracias al sector en el que nos movemos y el gran cambio de tendencia que existe hacia el mundo digital", afirma Nando Pappalardo, director ejecutivo de Your Inspiration Solutions. "Constantemente vemos casos de empresas que necesitan entrar en el mundo digital para poder competir con los grandes de este sector, sin embargo, actualmente vemos que existe un cambio demasiado grande y que muchas empresas no están viendo. El fracaso de multinacionales como Blockbuster o, más recientemente en EEUU, de Toys R'Us, que en su momento no vieron este cambio, se han visto devoradas por los grandes en el mundo digital, en este caso Netflix y Amazon".

La filosofía de trabajo de Your Inspiration Solutions se centra en la atención al cliente. "En nuestro sector, muchas empresas tratan a sus clientes como un número. En numerosas ocasiones sucede que muchas personas que tienen algún problema con su tienda online tienen que esperar hasta 5 días para recibir una contestación. Para una empresa que se encuentra online esto es impensable ya que, por cada día que pasa, puede estar perdiendo ventas y futuros clientes. Para nosotros, detrás de los miles de clientes que tenemos cada mes, no se encuentra solo un número, sino una cara, una persona y una historia a la que nosotros prestamos toda nuestra atención".



Servicios



Your Impiration Solutions ofrece la venta y servicios de productos digitales a través de su propio portal https://yithemes.com para tiendas online que se encuentren desarrolladas con WordPress, un CMS gratuito que es utilizado por el 28% de los sitios que se encuentran en Internet en el mundo.

Gracias a sus productos y servicios, cualquier usuario, con muy poco dinero, puede realizar su tienda online y si quiere convertirla en, por ejemplo, un marketplace (como Amazon, aliexpress...), un sitio de subastas (como Ebay) o, por ejemplo, un sistema de reservas (como AirBnb o Booking) la empresa cuenta con más de 100 productos disponibles que los clientes pueden utilizar dependiendo de sus necesidades.

La empresa desarrolla el 100% de su actividad en el ámbito digital y sus clientes son muy variados, ya que ofrecen sus servicios en todo el mundo, aunque la mayor cantidad se encuentran en Estados Unidos y Europa, con una pequeña parte en Australia y el mercado Asiático. "Nuestros clientes principalmente son Agencias de desarrollo web y Freelance que, mediante nuestros productos, venden sus servicios a sus clientes".

El director ejecutivo de Your Inspiration Solutions asegura que, "gracias a la combinación de varios de nuestros productos, diversos clientes han conseguido multiplicar por diez el facturado total de su empresa, porque han conseguido mejorar la experiencia de compra por parte de sus clientes en aspectos como la pasarela de pago, recuperación de carritos abandonados, mejora del servicio de email marketing, permitir la búsqueda de productos en tiempo real, subscripción a sus productos o añadir sistema de chat en vivo para mejorar la venta en caliente, etc.



ZEC



El mundo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) es uno de los sectores en el que se ha producido un mayor incremento de empresas ZEC, algo que Nando Pappalardo conoce bien pues su empresa desarrolla su actividad en este ámbito. En este sentido, el director ejecutivo de Your Inspiration Solutions manifiesta que "el cambio que constantemente estamos viviendo hacen que este tipo de sector se encuentre con un amplio futuro y tenga cada vez más fuerza, puesto que vivimos en una sociedad cada vez mas tecnológica. Estamos viviendo un cambio muy grande, pasando de una sociedad industrial a una sociedad siempre más digital. Para ello, basta pensar como el teléfono móvil ha cambiado su modo de uso y costumbre social en los últimos diez años".

Con respecto a esta Zona Especial Canaria, Pappalardo manifiesta que "el hecho de poder establecer una empresa en cualquier lugar de las Islas hace que existan menos trabas a la hora de crear una empresa ZEC, por lo tanto creo que es un gran incentivo para el crecimiento de este tipo de empresas que, además, pueden ser mas competitivas dependiendo del lugar donde se encuentren".

En esta misma línea, y para atraer a un mayor número de empresas a esta zona, Pappalardo sugiere incorporar "ayudas a la hora de contratación por parte del gobierno canario y ampliar el número de años para materializar la inversión obligatoria que vincula a una empresa de tipo ZEC".

Este empresario manifiesta que incentivos como los que ofrece la Zona Especial Canaria hacen que "muchos empresarios lleguen a las Islas Canarias con el objetivo de invertir en ellas. Por ejemplo, en mi país, donde faltan iniciativas de este tipo, está sucediendo que muchos empresarios se vayan de Italia buscando unas mejores condiciones para sus negocios".

Pappalardo considera que, a pesar de la crisis económica que surgió a mediados del año 2007, el número de empresas establecidas en la Zona Especial Canaria y la creación de empleo ha continuado la misma senda ascendente de años anteriores debido, principalmente, al sector en el que se encuentran estas empresas. Este tipo de sectores sigue creciendo por lo que considero que muy pocas empresas de este tipo hayan sufrido la crisis económica".

"Precisamente nosotros hemos conseguido adaptarnos a los tiempos de crisis habiendo elegido un sector que está en continuo crecimiento. En este sentido, hemos tenido la suerte de que no nos haya afectado esta crisis como a otros sectores y hemos seguido creciendo constantemente".

El director ejecutivo de Your Inspiration Solutions afirma que "nuestro principal objetivo a corto y medio plazo es la constante mejora de nuestro servicio de soporte y aumentar la plantilla de nuestra empresa para mejorar las condiciones en las que actualmente se encuentran nuestros clientes. Estamos intentando construir un servicio de soporte que se encuentre activo 24 horas al día, todos los días de la semana, durante todos los días del año".