Canarias lidera un proyecto piloto sobre economía colaborativa en la UE

La Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), ha puesto en marcha el proyecto Shar-EEN, iniciativa piloto financiada por el Parlamento Europeo y apoyada en la red europea de impulso a la competitividad empresarial, la Enterprise Europe Network (EEN), con la finalidad de orientar y asesorar a los proveedores de servicios colaborativos y poner en valor este modelo de negocio en el marco de la estrategia europea que regula las operaciones en plataformas digitales.

Shar-EEN es uno de los cinco proyectos aprobados en la convocatoria Oportunidades para Emprendedores Europeos en la Economía del Consumo Colaborativo y que responde a la creciente actividad de la economía colaborativa (Sharing Economy, en inglés) y las nuevas oportunidades que genera para consumidores y empresarios.

Este mes de enero ha tenido lugar en Bruselas la reunión con los agentes de la Comisión Europea, donde los socios de los proyectos financiados en esta iniciativa piloto han conocido las prioridades y objetivos generales de la convocatoria, así como los criterios claves que establece la Unión Europea para asegurar condiciones de competencia justa entre los operadores digitales y los tradicionales. La Oficina del Gobierno de Canarias en Bruselas acogió la reunión de lanzamiento del proyecto Shar-EEN que marca el inicio de la actividad y donde se establece la hoja de ruta de las actuaciones que recoge el programa de trabajo.

El consorcio que desarrolla el proyecto Shar-EEN, cuyo periodo de ejecución se extiende hasta finales de 2019, está formado por ocho organizaciones europeas que, a su vez, forman parte de la red de centros de apoyo empresarial de la Enterprise Europe Network (EEN), con más de 500 miembros repartidos por todo el mundo. El equipo de trabajo del proyecto incluye a entidades de seis nacionalidades: Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) -Jefe de Fila- y Asociación de la Industria Navarra (AIN), de España; Consorzio di Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico S.c.r.l. (SPIN) y Societa Consortile per Azioni (ASTER), de Italia; Associação Comercial e Industrial do Funchal-Câmara de Comércio e Indústria da Madeira (ACIF-CCIM), de Portugal; Lubelska Fundacja Rozwoju (LFR Lublin), de Polonia; Slovak Business Agency (SBAGENCY), de Eslovaquia; Plovdiv Chamber of Commerce and Industry (PCCI), de Bulgaria.

La finalidad última de esta iniciativa es ayudar a las pymes con alto potencial de crecimiento a explorar y aprovechar las oportunidades que ofrece el modelo de negocio basado en servicios de consumo colaborativo. En particular, el proyecto tiene por objeto fomentar el conocimiento sobre el uso colaborativo de la economía, favoreciendo el intercambio de experiencias y la generación de sinergias entre los nodos de EEN implicados, y estrechar su cooperación para la definición de servicios de apoyo adaptados a operadores con servicios vinculados a plataformas colaborativas.

El Parlamento Europeo, con la publicación de la Agenda europea para la economía colaborativa, ha sentado las bases para regular las plataformas colaborativas, para que asuman su responsabilidad y rol activo en la creación de la oferta y la demanda, garantizando una competencia justa, la protección de los consumidores, y el respeto de los derechos laborales y las obligaciones fiscales.

Según el Eurobarómetro, "el 17% de los consumidores europeos han utilizado servicios de la economía colaborativa" y, según cálculos de la Comisión Europea, "el alojamiento de particular a particular es el sector más importante en relación con el comercio generado, mientras que el transporte es el mayor en cuanto a ingresos por plataforma".