Costa Adeje insiste en la importancia de apostar por la calidad hotelera

Costa Adeje no quiere crecer por crecer como destino. Quiere hacerlo de forma coherente, pensada y respetuosa pensando, siempre, en la calidad de vida de quienes viven del sector y de las personas que residen en el municipio. Esa es la principal idea que transmitió este miércoles el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, junto a los concejales de Turismo y Desarrollo Económico, Ermitas Moreira y Manuel Luis Méndez, que acompañaron al primer edil adejero en la presentación de Costa Adeje en la Feria Internacional de Turismo (FITUR 2018).

Para ello, los máximos representantes municipales explicaron los datos económicos que dejó 2017 desde el punto de vista turístico, las líneas de trabajo para 2018 y las acciones concretas que se desarrollan en el marco de una de las ferias más importantes del mundo. En ese sentido, Adeje cerró el pasado año con dos millones de turistas, que arrojaron unas cifras importantes en materia de ingresos, rentabilidad hotelera y creación de empleo. Adeje fue el quinto municipio de España que más puestos de trabajo generó (un 6,5% más que en 2017) y el décimo en el índice RevPAR (rentabilidad por habitación y noche), con más de 98 euros.

Respecto a los objetivos de este nuevo año, el alcalde explicó la nueva línea de trabajo que se suma a las estrategias del área de turismo, que busca colocar el ocio y la restauración como aliciente clave a la hora de que el turista decida su destino de vacaciones. El proyecto "Costa Adeje Happy Streets" y el Plan Director del Sector Gastronómico serán herramientas fundamentales, "tenemos una planta alojativa de primer nivel y nuestros datos de visitantes se mantienen en cifras importantes con lo que ahora toca que toda la oferta que completa al destino sea apreciada por el turista y esté dotada de herramientas que la conviertan en accesible", explicó el alcalde de Adeje.

Otro aspecto importante para que el destino siga vivo y entre los más punteros es la apertura de nuevas infraestructuras hoteleras, todas cinco estrellas, como son el Barceló Coral Suites y el GF Victoria o el inicio de las obras de un H10 en Playa Paraíso. Además, la renovación de otras tantas unidades alojativas y el plan de modernización y mejora de los espacios e infraestructuras públicas más importantes, no solo de la zona turística sino también de los núcleos tradicionales del municipio con el plan Adeje 2020, completan los avances. "Se trata de que los beneficios que deja el turismo reviertan directamente en la ciudadanía, no solo en quienes trabajan directamente en él, sino de todos los que viven aquí, ese es el principal objetivo", afirmó Rodríguez Fraga durante el acto, aunque quiso dejar muy claro que "no queremos crecer sin control", dijo, asegurando que "se trata de que el desarrollo sea sostenible y respetuoso, tratando de adecuar todos los servicios del municipio a la cantidad de gente que recibimos y a las personas que residen aquí". Cabe reseñar que toda esa renovación y mejora de infraestructuras está enmarcada en una realidad básica de Adeje, que el 83% de su suelo está protegido, lo que añade un valor enriquecedor no solo como atractivo turístico.

En cuanto a la gastronomía, el reputado chef Pablo Pastor ofreció un showcooking al finalizar la presentación. Los asistentes pudieron degustar productos de la tierra, vino de la comarca y, además, aprender a elaborar un mojo canario bajo la tutela del cocinero. El alcalde y los concejales también explicaron que el sector de la gastronomía deja más de 200 millones de euros al año en Adeje y crea más de tres mil puestos de trabajo gracias los 339 restaurantes, 188 bares y 97 cafeterías registradas en suelo municipal que ya se ven apoyados por la iniciativas del área de Desarrollo Económico, que "seguirá implementando planes de formación para profesionales, captación y distribución de oportunidades y exposiciones destinadas a fomentar la calidad y la excelencia e la mano de las empresas que prestan sus servicios en este ámbito", comentó el primer edil adejero.

En la jornada de ayer también fue presentado el estand de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC), situado junto al de Canarias y al de más de una veintena de iniciativas públicas y privadas del archipiélago. Llamo la atención la cantidad de personalidades y representantes de otras administraciones que se interesaron por esta iniciativa "que no busca sino sumar y aportar la experiencia de los cinco destinos que en estos momentos la formamos y que tenemos mucho que decir para mejorar Canarias y cada una de las islas", afirmó al respecto el alcalde. La Asociación trabaja en muchos frentes, pero en estos momentos está centrados en la entrada de nuevos socios y en "sentar las bases de la carta financiera de los municipios turísticos", comentó Rodríguez Fraga, para quien es muy preocupante que "damos servicios a centenares de miles de turistas, pero la financiación que recibimos de otras administraciones sea solo en base a nuestros censos, eso debemos corregirlo".

Este jueves, "Costa Adeje Happy Streets"

Aunque el principal acto de Adeje como destino global fue la presentación del miércoles, este jueves a la estrategia turística municipal se suma el proyecto "Costa Adeje Happy Streets" bajo el lema "Mires por donde mires 360º de ocio". Se trata de aglutinar toda la oferta complementaria y de ocio en una sola plataforma y bajo un sello unificado que sirva para que el visitante identifique las alternativas de que dispone una vez se encuentre en Adeje. En ella caben las actividades municipales de carácter cultural o social como la representación de La Pasión, fiestas patronales, conciertos o presentaciones, pero también toda la actividad privada reglada y que cumpla con las características de calidad requeridas, deportes, moda o la oferta de los beach clubs. En ese sentido, son colaboradoras de este proyecto empresas como Hard Rock Hoteles, Siam Park, Monkey Beach, Le Club, La Terrazza del Mare, Farra Producciones y Creventy, aunque se confía en que poco a poco se sumen otras iniciativas. Las citadas, junto al Ayuntamiento de Adeje, han adquirido un espacio en el denominado Fitur Festival, donde se llevará a cabo una importante presentación en la jornada de este jueves y en el que se sucederán muestras, reuniones y actuaciones durante los tres días de Fitur. "Costa Adeje Happy Streets" contará, además, con la primera plataforma web de venta directa para acceder a toda esta actividad desde el primer momento en que el turista planifica su viaje desde el origen o cuando ya se encuentra en Adeje.

Una de las citas del calendario anual de acontecimientos de Adeje incluida en esta herramienta es el Rally Villa de Adeje Cicar, puntuable para el Campeonato de España y espectáculo que congrega a miles de aficionados al motor, muchos de ellos llegados de diferentes puntos de España. Precisamente el Rally será presentado este jueves en el stand del principal patrocinador, Cicar, con la presencia del alcalde, el presidente de la escudería y el presidente de la Federación Española de Automovilismo. La participación de Rodríguez Fraga en una mesa redonda de la Alianza de Municipios Turísticos de España y diversas reuniones con representantes de tour operadores y agencias de viaje colmarán la agenda adejera del segundo día de Fitur dedicado a los profesionales.