"No queremos romper la unidad, pero no es lo mismo eso que uniformidad"

La Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC), compuesta por San Bartolomé de Tirajana, Mogán, Adeje, Arona y Guía de Isora, defendió ayer la decisión de ir por libre a la Feria Internacional de Turismo (Fitur) por el mayor peso turístico que tienen frente al resto de localidades. "Hasta ahora nos han tenido como convidados de piedra, sin poder aportar nada y sin tener en cuenta nuestras experiencias y opiniones y eso no es bueno para nadie", subrayó ayer el presidente de la entidad y alcalde adejero, José Miguel Rodríguez Fraga.

Estos cinco municipios representan el 6% de la actividad turística de España, suman 57 millones de pernoctaciones al año, alojan a 6,8 millones de visitantes -ofrecen el 52% de las plazas del Archipiélago-, acaparan el 53% del gasto turístico de Canarias y facturaron el 68% del IGIC que se ingresó en el sector.

"No queremos romper la unidad, pero deben comprender que unidad no es lo mismo que uniformidad", recalcó Rodríguez Fraga, que aseguró que cada municipio tiene el derecho y la obligación de explicar y ofrecer al sector sus peculiaridades, sobre todo cuando son de gran calidad y atractivo para el turista. A juicio de esta organización, que ayer presentó el estand con el que por primera vez acudirán a Fitur, la actividad que generan en la feria no se puede comparar con la de otros municipios más pequeños. "No nos pueden dar el mismo espacio de 50 centímetros para trabajar", esgrimieron. En este sentido, expusieron que en el estand que compartieron Adeje y Arona en 2017 se produjeron casi 40.000 contactos indirectos y 10.000 visitas directas, con casi 150 acciones concretas de citas con profesionales.

El consejero de Turismo del Ejecutivo regional, Isaac Castellano, subrayó una vez más durante la presentación del pabellón del Archipiélago que "la polémica" que han generado estas localidades "tiene más trascendencia mediática que real" porque, según indicó, la marca Islas Canarias es la que tiene fuerza en el mercado exterior.

Ramón Suárez, concejal de Turismo de San Bartolomé de Tirajana, sostuvo que en este caso "no hay colores políticos" porque solo se persigue un objetivo: "Mejorar nuestro destino y el de Canarias y prueba de ello es que también pertenecemos a la Asociación de Municipios Turísticos de España y nadie se ha escandalizado por eso", esgrimió.

La presencia por separado de estos municipios sureños es producto "de una reflexión previa que ha llevado precisamente a la constitución de la asociación a finales de 2016". El alcalde de Arona, José Julián Mena, destacó la posibilidades de su estand para "mejorar la competitividad, aspecto que es clave en el desarrollo de todas las estrategias turísticas de Canarias, donde ya no solo hay que fijarse en la cantidad, sino también en la calidad".