Los sindicatos denuncian que los presupuestos autonómicos incentivan la desigualdad

Los sindicatos denunciaron este jueves que los presupuestos autonómicos para este año fomentan la desigualdad. El secretario general de CCOO en Canarias, Inocencio González, y su homólogo en UGT, Gustavo Santana, coincidieron en afirmar que el Ejecutivo regional ha dejado pasar una "oportunidad de oro" para favorecer la cohesión social y romper con el modelo económico que, a su juicio, consolida la precariedad laboral.

Los representantes sindicales indicaron que pese a que el Gobierno de Coalición Canaria (CC) en minoría ha logrado aprobar unas cuentas expansivas, con un 12,9% más que en 2017 que convierten a los presupuestos de este año en los mayores de la historia de Canarias, ese esfuerzo no se materializa en la asignación de más fondos para la "problemática social" que existe en el Archipiélago.

González subrayó que en las Islas existen en torno a 40.000 familias en riesgo de exclusión social o pobreza y que el Archipiélago cuenta con los salarios más bajos -se paga 11,77 euros por hora trabajada frente a los 14,83 euros de la media regional-. Unas cifras, destacó, que a las que no se pone solución desde el Ejecutivo regional. Los servicios públicos esenciales cuentan este año con 437 millones de euros más que en las cuentas de 2017, de los que 100 están destinados a la Consejería de Empleo y Políticas Sociales. "A nuestro entender, es absolutamente insuficiente".

Santana recalcó, a su vez, que la rebaja fiscal que acompaña a las cuentas no beneficia a las rentas más altas al no establecer un mínimo. Según explicó, los canarios que peor lo estén pasando y cuenten con sueldos más bajos priorizan sus gastos y no invierten, por ejemplo, en la compra de una vivienda. Con esta iniciativa, González recordó que se dejarán de recaudar en torno a 124 millones "que irían bien para aumentar las partidas de Empleo y Políticas Sociales", por lo que lamentó que el Ejecutivo no establezca una fiscalidad progresiva o grave más a las rentas altas para "compensar".

Los sindicatos incidieron a su vez que la recuperación económica no está llegando a la clase trabajadora. Los representantes sindicales apuntaron que Canarias está también ante otra oportunidad perdida pese a que su Producto Interior Bruto (PIB) creció el pasado año un 3,3%, "muy por encima de las líneas de crecimiento nacional y de la Comunidad Económica Europea.

"Estos presupuestos vuelven a abandonar una política que compense, nivele o acerque los parámetros que son negativos a la media nacional", señaló González. Se refirió, por ejemplo, a la situación del mercado laboral en Canarias. Para reducir el paro con 15.000 desempleados menos, fue necesario, según expuso, la creación de 850.000 contratos. Es decir, 53 contratos para que hubiese un parado menos. Para este año, la previsión es que se firmen 60 contratos para reducir un desempleado. "Esto muestra con claridad la precariedad y la alta rotación que se da", esgrimió Santana. Es más, el secretario general de UGT en Canarias expuso que el 90% de los contratos que se firman son temporales y un 10% indefinidos. De estos, además, un 37% son a jornada parcial. "Los indefinidos tampoco es una forma de tener contratos de calidad", subrayó.

En el marco de a negociación colectiva, los dos sindicatos insistieron en que se establecerá un calendario para alcanzar mejoras para la clase trabajadora, como que se garantice en los convenios un sueldo mínimo de 1.000 euros brutos al mes en 14 pagas. De no lograr sus aspiraciones, advierten que llevarán a cabo movilizaciones entre las que no descarta una huelga general.