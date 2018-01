Canarias volverá a crecer más del 3% a pesar del 'brexit' o el repunte del crudo

Canarias volverá a crecer por encima del 3% este año a pesar de que sobre su economía planean incertidumbres del tamaño del brexit o el repunte de los precios del petróleo. Lo aseguró ayer el economista jefe de CaixaBank, Enric Fernández, para quien ni el retorno de la competencia al tablero de la oferta turística ni la menor contribución que son capaces de aportar ya al producto interior bruto (PIB) los bajos tipos de interés frenarán las buenas noticias.

La entidad financiera presentó en el Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria su último diagnóstico estratégico sobre la economía canaria. El trabajo, elaborado por la consultora Analistas Financieros Internacionales (AFI), explicita las debilidades y fortalezas del Archipiélago, y propone recetas para mejorar en el futuro.

Fernández estimó que, tanto en el año recientemente finalizado como en el presente, Canarias crecerá medio punto más que la media estatal. Es decir, el avance del PIB regional se situará en 2017 y 2018 en el entorno del 3,5%. Ahora bien, esa buena noticia no evita que la tasa de desempleo de las Islas (21,87%) continúe mereciendo para el director territorial de CaixaBank, Juan Ramón Fuertes, el calificativo de "inaceptable".

El consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, Pedro Ortega, reconoció que al Ejecutivo regional le gustaría que la mejoría del desempleo se produjera a "mayor velocidad. Hasta el momento no lo hemos conseguido, lo que no quiere decir que no lo podamos conseguir", añadió.

Las carencias formativas de una parte importante de la población canaria son el obstáculo principal que impide pisar el acelerador. Incidió en ello José Antonio Herce, director asociado de AFI, para quien resulta fundamental la corrección del desajuste existente entre las aptitudes de los trabajadores y los requisitos que se demandan para cubrir los puestos de trabajo que más abundan en las Islas. "La sobrecualificación es un triste fenómeno", explicó el economista en referencia a la cantidad de titulados que deben desempeñar funciones que quedan muy por debajo de sus capacidades. Sin embargo, detalló que "la infracualificación", que según sus palabras existe en mayor o menor medida en todas las comunidades autónomas, atenta directamente contra la "productividad".

Aumentar este último parámetro se revela clave para acortar la distancia que separa las rentas por habitante canaria y española. En cualquier caso, según Pedro Ortega, esa "brecha salarial empieza a reducirse", lo que entronca con el objetivo de que el crecimiento "se traslade a las familias" y no se quede en un mero apunte estadístico.

Herce, en el relato de las carencias que afronta el Archipiélago, incluyó la "competitividad", cuestión que extendió a la totalidad de las regiones españolas. Sin embargo, avanzó la "buena noticia" que supone la decisiva contribución de las nuevas tecnologías a la labor de lograr paliar cuestiones estructurales como la lejanía y la fragmentación del territorio canario.

El documento incluye entre las debilidades la dependencia energética del exterior y estima como una amenaza el que una parte "de las ventajas competitivas de Canarias esté basada en salarios bajos". Entre las fortalezas enumera el saneamiento del sector público isleño -entre los menos endeudados de España- a pesar de su fuerte presencia en la economía y la "notable ventaja competitiva del sector turístico".

Fuertes apuntó a la segmentación de la oferta turística como una de las fortalezas que da ventaja al negocio alojativo canario frente a los competidores, que están regresando al escenario tras pasar un periodo difícil aquejados de una grave inestabilidad. "Es verdad que en los últimos años España se ha visto favorecida por los problemas de otros", añadió Enric Fernández, quien no obvió que en este tiempo se han hecho muchas cosas bien con el objetivo de "diferenciar el producto".

El propio Fernández, también director corporativo de Planificación y Estudios de CaixaBank, explicó que no siempre las cuestiones que se tienen por problemáticas lo son. Al respecto se refirió al progresivo envejecimiento de la población, al que el Archipiélago no es ajeno si bien parte con una edad media inferior. Para el directivo de la entidad financiera, ese fenómeno se traducirá en la proliferación de un amplio segmento de ciudadanos europeos con "poder adquisitivo medio alto", que dedicará una parte de su mucho tiempo libre a viajar y demandará "servicios asistenciales y médicos, lo que constituirá una gran oportunidad para Canarias".

Todos los que pasaron por la tribuna coincidieron en que el momento es positivo toda vez que parecen superados los problemas que desembocaron en la crisis económica. Destacaron el protagonismo de las exportaciones en los actuales incrementos económicos, aunque Fernández señaló que aún "el consumo privado presenta un crecimiento inferior" al de las ventas al exterior. El economista jefe de CaixaBank metió en contexto esa situación para concluir que, "a pesar del ajuste" -desapalancamiento- ya realizado, resulta "razonable" esa delantera de las exportaciones.

Juan Ramón Fuertes descartó que haya llegado el momento de centrar el debate en el aumento de los salarios. En su opinión, el volumen de desempleo es aún de un tamaño que desaconseja apartar la atención de todo aquello que no sea incorporar parados a la situación de ocupados; "ahí debemos seguir focalizándonos", aseveró.

Enric Fernández señaló que la reforma laboral "no fue perfecta", cualidad que apartó de toda decisión de este calado que deba ser abordada desde el ámbito político. En cualquier caso, el director corporativo de Planificación y Estudios de CaixaBank, estimó que acertaron cuando auguraban que la reforma "hacía políticamente posible la recuperación" económica.