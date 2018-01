El Archipiélago supera por primera vez los 16 millones de turistas en un año

El Archipiélago cerró 2017 con un nuevo récord en la recepción de turistas y facturación del sector. El consejero de Turismo del Ejecutivo regional, Isaac Castellano, indicó ayer que a lo largo del ejercicio pasado podrían haber llegado a las Islas más de 16 millones de visitantes, una cifra inédita hasta ahora y que supone un 6,7% más que el año anterior, cuando se registraron 15 millones. El gasto efectuado por los turistas también anota una nueva marca a batir. A falta de cifras oficiales, el Gobierno estima que se podrían alcanzar los 18.000 millones de euros, lo que representa un 9,1% más que en 2016, año en el que los turistas desembolsaron en la región 16.500 millones.

Canarias recibió entre enero y noviembre de l ejercicio pasado 14,6 millones de turistas, de los que 13 millones procedían de otros países y 1,5 millones del resto de España. Castellano, tomando como referencia los datos registrados otros años, la progresión en los primeros once meses del anterior y el número de pasajeros que AENA adelanta, señaló en la rueda de prensa de presentación de la nueva plataforma de comunicación The other map que todos los números apuntan a la conquista de un nuevo récord. El Reino Unido y los países nórdicos, que hasta noviembre sumaron 393.089 (8,6%) y 103.470 (7,5%) visitantes respectivamente, fueron los destinos emisores que dejaron en bandeja la nueva marca al registrar los mayores incrementos en términos absolutos.

Pese a que el sector turístico es consciente de que en el medio y en el largo plazo se puede producir una aminoración en la demanda británica como consecuencia del brexit, la desconexión del Reino Unido de la Unión Europea aún no se ha dejado sentir y el país anglosajón continúa siendo el principal mercado del Archipiélago, puesto que entre enero y noviembre de 2017 aportó más de 4,8 millones de turistas, un 8,8% más que en el mismo periodo del anterior, según los últimos datos de la Encuesta de Movimientos Turísticos en Frontera (Frontur) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En segundo lugar se sitúa Alemania, que aportó algo más de 2,8 millones de visitantes, un 3,4% más.

El ascenso del turismo en los últimos años ha sido tal que algunos estudios ya apuntan a la desaceleración de su ritmo de crecimiento. De confirmarse las cifras de 2017, sería el sexto año consecutivo en el que el Archipiélago registra un nuevo récord en la llegada de turistas. Los problemas de seguridad que afectan a destinos competidores de las Islas, como Turquía, Túnez o Egipto, explican, en buena medida, el avance del sector en los últimos tiempos.

Castellano destacó la importancia de la actividad turística en la economía canaria -representa algo más de un tercio del Producto Interior Bruto (PIB)- ya que durante el tercer trimestre de 2017 se contabilizaron 253.222 ocupados en el sector, según la Encuesta de Población Activa (EPA), lo que supone una subida del 47,8% con respecto al mismo trimestre de 2009 y la creación de 82.000 puestos de trabajo desde la crisis.

La diversificación de los mercados y la atracción de nuevos perfiles de turistas son dos de los principales objetivos del Gobierno canario para consolidar estas cifras. El viceconsejero de Turismo, Cristóbal de la Rosa, señaló que lo importante no es establecer el límite de turistas que el Archipiélago puede absorber, sino centrar la atención en el tipo de visitante que decide pasar unos días de asueto en Canarias. La mayoría, el 76%, repite experiencia en las Islas.

Unidad de acción

El anuncio de un nuevo récord coincide con la ruptura de la unidad en la promoción del destino Canarias en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) por parte de San Bartolomé de Tirajana, Mogán, Adeje, Arona y Guía, las cinco localidades que constituyen la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC). De la Rosa fue ayer tajante sobre el estatus diferenciado que reclaman estas cinco localidades. " Fruto del consenso y del trabajo con los cabildos y los 88 municipios del Archipiélago, tenemos muy claro que nuestro trabajo es promocionar la marca Islas Canarias. Es esa marca la que está trayendo los turistas", esgrimió. El viceconsejero añadió que la decisión adoptada por los municipios sureños de las dos islas capitalinas "es contraria a los intereses de toda Canarias", dado que "afecta negativamente" a los objetivos de marca por el debilitamiento y la dispersión que ello supone.

Las cinco localidades han señalado en varias ocasiones la necesidad de contar una financiación que asegure la prestación de servicios a los turistas que los visitan desde la creación de la asociación, una iniciativa que tiene réplica a nivel nacional con la creación de una alianza formada por ocho localidades, entre las que se encuentran Adeje, Arona y San Bartolomé de Tirajana.

La decisión de la AMTC de contar con stand propio en Fitur también ha levantado ampollas en la corporaciones insulares. El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, afirmó que van a "hacer el ridículo" porque a la feria hay que ir "unidos" y bajo una "marca potente" como la de Canarias y Tenerife. En una entrevista en la Cadena Cope, Alonso criticó que muchos políticos utilicen Fitur como una "especie de escenario" para "ganar espacio y fotos" en medios de comunicación locales.