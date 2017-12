Innovar es el único camino que asegura a los hoteleros continuar en el mercado

El presidente de Segittur, Fernando de Pablo, señaló ayer a la innovación turística como camino que de forma obligatoria han de recorrer las empresas privadas y el sector público si desean mantener su actual pujanza en un panorama internacional cambiante y con tendencia a dar entrada a nuevos actores. El Foro la opinión/ La Provincia, celebrado en el Gabinete Literario de la capital grancanaria y patrocinado por Hoteles THe y Lopesan, sirvió para que el máximo representante de la mercantil pública creada para promover la innovación en el negocio alojativo subrayara, utilizando una metáfora que describe la evolución de la vida en el planeta, que tan solo "sobrevive la especie que se adapta".

Ese proceso pasa por la tecnologización y digitalización. Sin embargo, estos dos factores protagonistas no son suficientes por más que sí sean necesarios. "Antes que de innovación turística hay que hablar de inteligencia turística", explicó el director de Comunicación de Lopesan, Francisco Moreno, para quien innovar consiste en hacer "las cosas de siempre de una manera más efectiva". En otras palabras, "es venirse al siglo XXI", mientras que en su opinión buena parte de la planta hotelera del Archipiélago permanece aún en la centuria pasada.

Además, al igual que sus compañeros de debate, consideró que ese salto adelante no merece discusión. El tiempo para hablar sobre el necesario avance terminó y, a su juicio, no puede relegarse durante más tiempo por más que el momento presente sea propicio para engordar las cuentas de resultados; "más por demérito de otros", añadió Moreno.

Además, el incremento de la presencia de la tecnología en el negocio turístico abre un abanico de nuevas posibilidades para relacionarse con el cliente. El gerente del Patronato de Turismo de Gran Canaria, Pablo Llinares, explicó que hoy en día es necesario establecer el contacto antes de producirse la llegada del viajero, para poner a su alcance la oferta de servicios que podrá disfrutar; mantenerlo en los días en que permanece en la Isla, para atender sus dudas y necesidades, y darle continuidad cuando regresa a su país de origen. "Queremos fidelizarlo, lograr que vuelva", sostuvo.

También los canales elegidos para hacer llegar la información a los potenciales clientes han variado de manera diametral por la entrada en escena de los avances tecnológicos. "Antes recurríamos a una valla publicitaria", recordó Llinares, quien citó también las ferias como herramientas para llevar a buen puerto la seducción de la potencial clientela, si bien estas últimas con las carencias que representan su duración limitada y un número de asistentes que también lo es.

En contraposición con ese tiempo en el que eran los encargados de la promoción del destino quienes elegían el momento en el que dirigirse al público, el impacto del mensaje se produce "cuando el cliente quiere; la era digital lo ha cambiado todo", señaló el gerente del Patronato de Turismo de Gran Canaria. En el nuevo orden promocional, el viajero potencial, "relajado, al final del día y con el iPad en el regazo mientras ve la televisión", decide si pincha o no en la publicidad que le aparece "mientras consulta Facebook".

Evitar errores

En esa misma línea, el consejero de THe (Total Hotel Experience) Carlos Gimeno expuso la posibilidad de mejorar el servicio que pone en bandeja la tecnología. Como ejemplos señaló el acortamiento "del tiempo de espera en recepción" si se cumplimenta de manera on line el check in o la tramitación automática de los archivos pdf para evitar errores indeseados en las reservas.

Por otra parte, Llinares abogó por reducir la demonización al que se ha condenado a los turoperadores y recordó que los escandinavos o los alemanes quieren "tener alguien enfrente al contratar sus vacaciones". Sobre este mismo asunto, Moreno explicó la necesidad de fomentar la venta directa, pero advirtió de que esta aún no supone más que un 20% del total en el turismo vacacional.