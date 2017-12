El Parlamento exige al Ejecutivo que batalle por una mayor cuota de atún rojo para las Islas

El Parlamento exigió ayer al consejero de Agricultura y Pesca del Ejecutivo regional, Narvay Quintero, que luche por una mayor cuota de atún rojo para la flota artesanal de las Islas. El sector pesquero de Canarias se siente defraudado tras no incrementase su cupo hasta, al menos, un 10% de la asignación nacional. El Ejecutivo central, que había anunciado una cuota de casi el 8% para el Archipiélago por la recuperación de la especie, no cumplió sus promesas. El Iccat, el órgano internacional para la conservación del atún, concedió a España para 2018 una cuota de 5.000 toneladas frente a las 4.243 de este año, un incremento que no satisfizo sus expectativas. Ahora, los 245 busques cañeros isleños tienen que conformarse con 213 toneladas del total, por lo que tanto Podemos como ASG demandaron en el pleno acciones y medidas contundentes para lograr un trato justo para los atuneros canarios.