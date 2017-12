El Estado cifra en 400 millones reducir las tasas y subir al 75% la ayuda aérea

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, dejó ayer meridianamente claro que no tiene ninguna intención de adoptar nuevas medidas presupuestarias en el futuro más inmediato para tratar de abaratar los vuelos con la Península, y rechazó la posibilidad de incrementar la subvención de los billetes del 50 al 75 % a los residentes, así como la hacer nuevas bonificaciones o reducir las tasas aeroportuarias en Canarias y los demás territorios extrapeninsulares. De la Serna justificó ayer en el Senado esta posición por el elevado coste de esas medidas, que cifró en 400 millones para el conjunto de estos territorios, y por el hecho de que tras las ya aprobadas en el último año para el caso del transporte interinsular, Canarias disfruta en estos momentos "del más alto nivel de conectividad de toda su historia".

El ministro respondía a una interpelación en el Senado en el que el senador autonómico de Canarias Julio Cruz (PSOE) le reclamó que, en el marco de los próximos presupuestos estatales, incluyera medidas para atender a los "problemas de aislamiento debido a la situación del transporte en los territorios extrapeninsulares" y con las que se pudiera abaratar los "especuladores y desorbitados" precios de los vuelos desde Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla con la Península y permitiera que los ciudadanos de estos territorios tuvieran las mismas condiciones de desplazamiento de la que disponen los residentes en la Península. Según el senador socialista, el coste puede llegar ser hasta ocho veces superior.

De la Serna incluso llegó a cuestionar que los precios de los billetes aéreos para las rutas entre las islas y Madrid sean superiores porcentualmente a los de otros lugares de la Península y puso como ejemplo que él mismo tuvo que pagar más de 400 euros para volar desde Santander, su lugar de residencia, hasta la capital el pasado domingo, que coincidía con el final del puente de las festividades del 6 y el 8 de diciembre. Rechazó el dato ofrecido por Cruz en relación con el coste de los vuelos desde Canarias porque eso significaría que el senador gomero habría pagado 3.200 euros por volar a Madrid. "Pero usted tenía la posibilidad de viajar por carreteras o en tren", le recordaría luego Cruz.

Sin negociación

De la Serna despejaba ayer por primera vez en una intervención pública que en esta ocasión no tiene en agenda entrar en una negociación para un posible nuevo incremento de las bonificaciones aéreas como la que llevó a cabo para el transporte aéreo y marítimo entre islas en las cuentas estatales del 2017 y que incrementó del 50 al 75% tras el acuerdo alcanzado en el Congreso con NC. Esta es una de las negociaciones que el Gobierno de Canarias pensaba plantear al ministerio en los nuevos presupuestos, así como también los gobiernos de Baleares, Ceuta y Melilla tras una cumbre reciente en la capital balear.

"No tiene ni idea de lo que vale lo que está pidiendo", le espetó el ministro al senador, añadiendo que con ello prácticamente se doblaría la aportación presupuestaria actual, y reprochando a los socialistas que no apoyaran las cuentas del 2017 ni por tanto el aumento de la bonificación al transporte interinsular. "Claro que negociamos todas esas medidas porque en eso consiste gobernar, pero ustedes no quisieron llegar a un acuerdo en el caso de Canarias". Y a partir de ahí instó a los socialistas a abrir un proceso de negociación para los del 2018 en el que el ministro se mostró convencido de que podría alcanzar un acuerdo "en relación con el transporte aéreo en Canarias"

El ministro defendió en su intervención en el Senado toda la política del transporte desarrollada desde Fomento durante el Gobierno del PP y en particular en el último año en relación con la mejora de la conectividad de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. "Una de las prioridades del ministerio es garantizar la conectividad de todo el territorio nacional con un atención especial a los territorios extrapeninsulares", afirmó De la Serna, quien trató de corroborar con datos sus afirmaciones.

Así, tras afirmar que "la evolución muestra que las políticas llevadas a cabo junto con los mecanismos de mercado están siendo capaces de dotar a estos territorios de nuevas oportunidades de conectividad", aseguró que en la actualidad hay 82 rutas aéreas y más de 1.370 vuelos semanales en el conjunto de los dos archipiélagos y las dos ciudades autónomas. En el caso de Canarias, lo calificó de "comportamiento muy positivo" ya que "el acumulado de enero a octubre de 2017, el número de pasajeros ha superado los 40 millones, un 8,8 % más que en el 2016". Según los datos que ofreció, la conectividad aérea está sustentada en Canarias en las 44 rutas abiertas y las 468 frecuencias, "con la regulación de precios que establece un mercado libre, porque esto es así". De la Serna resaltó que el incremento del 50 al 75% en el transporte interinsular ha supuesto un incremento de pasajeros del 30%. "¿Por qué ustedes por qué no lo hicieron?", le preguntó el ministro al senador socialista.