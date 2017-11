Canarias necesita renovar su planta hotelera para incrementar los precios

Canarias es un destino turístico muy barato y con una planta alojativa obsoleta. A pesar del récord turístico de los últimos dos años, difícil de repetir, Canarias adolece de poca inversión en la renovación de sus instalaciones y alojamientos y en actualizar las estrategias para adaptarlas a las demandas de los turistas. De hecho, el sector turístico canario no está preparado para hacer frente a sus competidores directos cuando se recuperen de la situación de inseguridad que padecen, caso de Egipto y Turquía.

Javier García-Mateo, socio de la consultora Deloitte, advirtió ayer que este escenario de inseguridad de los principales competidores de Canarias "no va a durar toda la vida" y una recuperación de estos destinos puede suponer una caída del turismo en las Islas de 20 puntos porcentuales, lo que supondría bajar de un 87% de ocupación media a un 67%. Según García-Mateo, los turoperadores no desvían turistas a esos destinos porque no se quieren arriesgar, pero que lo harán desde que puedan.

Esta coyuntura favorable a las Islas "tiene que hacer que nos demos cuenta de que tenemos que cuidar nuestro producto" y apostar por mejorarlo en el horizonte de los diez próximos años para asegurar que no se produzca un retroceso del sector e impulsar un aumento de los beneficios que genera, sostuvo García-Mateo en una jornada de debate con el sector que protagonizó en el hotel Santa Catalina y organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD).

El representante de Deloitte presentó el informe The Hotel Property Handbook, realizado por la consultora, a inversores, empresarios y dirigentes de la banca. En el mismo se concluye que Canarias es uno de los destinos turísticos más baratos de España y esa situación perjudica más que beneficia a la larga al sector ya que ralentiza su rentabilidad y retrasa la renovación de los establecimientos alojativos, algo imprescindible para ganar en calidad y en precios. "Canarias es un destino de todo el año y dicen que es bueno, pero lo bueno no puede ser barato", afirmó.

Otro fenómeno que se está produciendo en el sector turístico español es la llegada masiva de inversión extranjera para adquirir hoteles. Según los datos facilitados por García-Mateo, en este año las operaciones de compraventa en el sector turístico español suman cerca de 3.000 millones de euros, de los que cerca de 700 millones se han producido en Canarias, lo que supone un 26% del volumen total. De esta forma una cuarta parte de la inversión extranjera en los grupos hoteleros españoles se produce en Canarias. El 57% de esta inversión afecta a establecimientos ubicados en la isla de Tenerife. Deloitte asegura que las compras seguirán en aumento.

El análisis realizado por la consultoría, que asesora a numerosos operadores e inversores turísticos, fija también los principales retos a los que tienen que hacer frente los grupos hoteleros para modernizarse y ser competitivos ante un escenario cada vez más global. La innovación, la estrategia digital, la renovación, el reposicionamiento de la marca, las experiencias personalizadas y la sostenibilidad son los elementos clave para la mejora.

"Hay que reinventarse, no se puede competir siempre con lo mismo", advirtió García-Mateo, que cuestionó la estrategia de los hoteleros canarios por demorar la renovación de los alojamientos para aprovechar al máximo la apertura de los mismos todo el año. En este sentido señaló que hay un cierto "conformismo" a la hora de "estirar el chicle al máximo" con un modelo que está agotado y que no es el de los inversores internacionales.