El Gobierno refuerza la prevención de accidentes en la hostelería

El Gobierno de Canarias intensificará su lucha contra los accidentes en el sector de la hostelería. Así lo aseguró el director general de Trabajo, José Miguel González, aseguró en la inauguración de unas jornadas. "En un entorno cambiante, la complejidad cada vez mayor de la prevención hace que su organización y actividades requieran de una planificación", manifestó, para añadir: "A pesar de la bajada de 1,36 del índice de incidencia del sector de los servicios respecto al año pasado, la hostelería acumula el mayor volumen de accidentes, junto con la Construcción". "Apostamos por intensificar los mecanismos correctores es decir una mayor prevención de riesgos", matizó.

González manifestó que "no sólo es fundamental que los trabajadores tengan conciencia si no que los directivos y mandos de las empresas prevean los accidentes y actúen de una manera organizada para identificar los riesgos existentes, evaluar los que no se puedan evitar, asignar recursos, económicos, materiales y humanos, aplicar las medidas y por último, evaluar los resultados obtenidos". "La Hostelería", prosiguió, "es una actividad de elevadas exigencias de carácter físico, con horarios especiales y largas jornadas".