Binter estrena en diciembre una tercera frecuencia entre Canarias y la Isla de Sal

Binter Canarias ofertará a partir del próximo mes una nueva frecuencia, la tercera, en sus vuelos entre el Archipiélago y la Isla de Sal, en Cabo Verde. Un nuevo vuelo al que próximamente se sumarán también más frecuencias con la capital portuguesa, Lisboa, de mantenerse los niveles de ocupación de los dos vuelos semanales directos que actualmente opera la aerolínea.

Así lo ha explicado este viernes el presidente de Binter, Pedro Agustín del Castillo, quien tras la inauguración el pasado domingo de la ruta directa entre Tenerife y Lisboa, ha avanzado que la compañía añadirá ahora esa tercera frecuencia entre la Comunidad Autónoma y la Isla de Sal. En concreto, la aerolínea comenzará a operar el nuevo vuelo el 3 de diciembre, una ruta que se llevará a cabo todos los domingos durante la próxima temporada de invierno y que se sumará así a los vuelos que ya se hacen los martes y viernes desde y hacia Gran Canaria. La nueva frecuencia tendrá una salida desde el aeropuerto de Gando a las 11.40 horas, mientras que el regreso desde Sal será a las 14:00.

Además, Del Castillo ha adelantado también que la aerolínea ya baraja incrementar las frecuencias entre el Archipiélago y Portugal. El presidente de Binter, que ha estado acompañado del presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, y del subdelegado del Gobierno en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Guillermo Díaz Guerra, ha detallado que con las dos frecuencias semanales directas con Lisboa se ponen a disposición de los pasajeros un total de 200 plazas, ya que la aeronave que la compañía utiliza en estas rutas es un CRJ-1000 con capacidad para un centenar de asientos. Los dos primeros vuelos que ya se han operado desde la inauguración de la ruta el pasado domingo han tenido una ocupación de alrededor de un 80%, es decir, 80 asientos, de modo que si se mantiene este buen nivel de ocupación, "acabaremos poniendo más frecuencias", ha subrayado Del Castillo.

En estos momentos, Binter opera una media de diez enlaces internacionales diarios y mantiene rutas con hasta 11 destinos en conexión directa. Un proceso de internacionalización que la compañía viene ejecutando y que tuvo uno de sus pasos más importantes con Binter Cabo Verde, que este noviembre cumple un año desde que comenzó a volar hacia y desde la República. "Un tiempo en el que hemos pasado de conectar tres de sus islas a ofrecer vuelos a todas las islas con aeropuerto y convertirnos en el operador de vuelos domésticos del país", ha enfatizado el presidente de la aerolínea durante la rueda de prensa en el aeropuerto de Tenerife Norte.

Con las nuevas conexiones que se han puesto o se pondrán en marcha a lo largo del último trimestre del año, la aerolínea operará ya unos 200 vuelos diarios, y ello aun cuando en la actualidad opera aproximadamente 170, una cifra que ya supone un incremento de casi un 30% respecto del año pasado. Entre las últimas novedades está la nueva frecuencia entre los aeropuertos de Tenerife Sur y de Gran Canaria, "dos destinos que a partir de ahora, y además de estar conectados por la mañana, lo estarán también por la tarde", ha indicado el representante de la compañía.

En el horizonte de la empresa está también Norteamérica. De hecho, Binter está negociando con SATA, la aerolínea de Azores, un código compartido que permitiría que los canarios viajasen a Boston y Canadá, los dos destinos con los que SATA tiene rutas, a través de Azores, "con lo que se produciría un ahorro de tiempo de entre dos y tres horas", ha calculado el representante de la compañía de capital canario. "Las negociaciones van caminando bien", ha puntualizado Del Castillo.

El presidente de Binter ha hecho hincapié también en el proceso de adquisición y renovación de la flota de aeronaves en el que está inmerso la compañía. Hace solo días que la aerolínea recibió el último aparato, un modelo Bombardier CRJ-1000 con capacidad para cien pasajeros, precisamente la misma aeronave que cubre la ruta directa entre Tenerife y Lisboa. Además, hace solo un mes aterrizó en el Archipiélago otro nuevo aparato ATR 72-600 y uno más está previsto que llegue a finales de año. Además, en 2018 se sumarán "otros cuatro o cinco", ha apuntado de memoria Del Castillo, y así hasta completar los 18 aparatos de este último modelo adquiridos por la compañía, de los que nueve, justamente la mitad, ya se habrán incorporado a la flota de la empresa hacia finales de este ejercicio. En esta línea, Del Castillo ha asegurado que Binter cuenta con una de las flotas "más modernas" de entre las aerolíneas regionales de todo el Viejo Continente.

Tanto Fernando Clavijo como Guillermo Díaz Guerra han puesto énfasis, por su parte, en el proceso de internacionalización de Binter y en cómo este está ayudando, a su vez, a la internacionalización de otras empresas de la región. Asimismo han recordado que hace solo 15 años que la aerolínea pasó a ser propiedad de capital cien por cien canario, algo que a juicio del presidente autonómico, "ha sido un gran acierto".

No en vano, ha enfatizado Clavijo, "¿quién mejor va a conocer nuestras necesidades de movilidad que nuestra propia gente?". "El Gobierno de Canarias está inmerso es una estrategia de internacionalización, y en eso Binter también está siendo punta de lanza para el empresariado canario, no solo abriendo la conectividad hacia el continente africano, sino también con otras islas", ha ahondado el jefe del Ejecutivo regional. "La movilidad entre las Islas, la competitividad, no hubiesen sido las que son si no hubiese sido gracias a Binter, por eso es justo felicitar a la compañía y animarla a seguir ese mismo camino", ha dicho el dirigente del Gabinete autonómico.