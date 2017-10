Barrera reprocha a Podemos que equipare la Zona Especial Canaria con un paraíso fiscal

La presidenta de la Zona Especial Canaria (ZEC), Beatriz Barrera, reprochó ayer a los representantes del grupo de Podemos en el Parlamento de Canarias que equiparen de facto el área de baja tributación de la Comunidad Autónoma -que tiene amparo en el Régimen Económico y Fiscal (REF) de las Islas- a una suerte de paraíso fiscal. Barrera insistió en que esta equiparación no solo no es cierta sino que incluso podría redundar en perjuicio de los intereses de la región. No en vano, la ZEC se creó en su día, en el año 2000, con el objetivo de contribuir a la diversificación productiva del Archipiélago y, en consecuencia, a su desarrollo económico y social.

"No somos un paraíso fiscal y es contraproducente comunicar eso", respondió con rotundidad la presidenta del consorcio que integran los gobiernos nacional y regional a la portavoz de Podemos en la Cámara autonómica, Noemí Santana, quien le había trasladado sus "serias dudas", según informó Efe, sobre si la ZEC puede o no considerarse un paraíso fiscal y contribuye o no verdaderamente al desarrollo socioeconómico de la autonomía. Barrera ahondó en la respuesta y recordó a Santana que la principal característica de un paraíso fiscal es su opacidad, algo que no ocurre en la ZEC, que, además, es un instrumento con la bendición de la Unión Europea.

Sobre la actividad del consorcio en lo que va de año, Barrera explicó que ya se ha expedido la autorización para integrarse en la ZEC a un centenar de proyectos y se ha tramitado la inscripción de unas 70 firmas. La presidenta hizo hincapié en el efecto llamada que están teniendo las firmas inscritas.