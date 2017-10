Ryanair vende billetes a cinco euros hasta el jueves

Ryanair, la compañía low cost, ha lanzado este miércoles 25 de octubre una nueva oferta de billetes a un precio de cinco euros por trayecto.

Como viene siendo habitual en este tipo de ofertas, Ryanair impone una serie de condiciones a los compradores. Así, además de tener que adquirir los billetes antes de las 23:59 horas de este jueves, el viaje deberá realizarse entre el 7 de noviembre y el 14 de diciembre de 2017 siempre y cuando se vuele los martes y miércoles. Precisamante, el Puente de la Constitución de este año, 6 de Diciembre, arranca ese mismo día.



Política de equipajes de Ryanair

Por otra parte,Ryanair anunciaba este martes 24 de octubre de que retrasará hasta el 15 de enero la entrada en vigor de algunas medidas incluidas en su nueva política de equipaje, para que sus clientes "se acostumbren a los cambios". Entre ellas está la tasa que tendrán que pagar aquellos viajeros que quieran llevar una maleta de mano a bordo.

De acuerdo con esta normativa, solo los viajeros con "Embarque Prioritario", que incluye Plus, Flexi Plus y Family Plus, podrán subir al avión con un bolso y una maleta de mano, un servicio que cuesta cinco euros adicionales cuando se efectúa la reserva del billete o seis si se agrega después.

El resto de viajeros sin prioridades solo podrán subir un bulto pequeño al avión, mientras que el más voluminoso deberá bajarse a la bodega, libre de cargos, en la puerta de embarque.



Supresión de vuelos

Se cumplen casi un mes desde que Ryanair se viese obligada a cancelar miles de vuelos a nivel europeo para hacer frente a los problemas de organización interna por la distribución de vacaciones de sus pilotos y las huelgas de controladores aéreos, de los que 514 tienen origen o destino en España, una cuarta parte del total.

Ryanair opera 2.500 vuelos diarios en toda su red, siendo España su segundo mayor mercado tras el Reino Unido, y las cancelaciones afectan a una media de 50 servicios al día, un 2 % de la oferta total de la compañía aérea.

El director de operaciones de la compañía, Michael Hickey, presento su dimisión a raiz de las cancelaciones. Este directivo fue el primer alto cargo que abandonaba la compañía radicada en Dublín tras la controversia con los errores cometidos en la distribución de las vacaciones de los pilotos, origen de una crisis que ha afectado a miles de pasajeros.