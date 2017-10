El mercado turístico isleño se infesta de viviendas vacacionales irregulares

El Gobierno canario teme que las lagunas de las que adolece el actual decreto que regula el alquiler vacacional en las Islas suponga un coladero de camas irregulares dedicadas a esta modalidad turística. Por eso el objetivo inmediato del Ejecutivo es modificar algunos aspectos del texto vigente, anulados por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y posteriormente elaborar una ley que regule este subsector turístico, cada vez más importante en la principal actividad económica del Archipiélago.

El alquiler vacacional ya está provocando importantes distorsiones en el mercado de la vivienda, pero también en la convivencia en edificios y comunidades de vecinos donde se mezclan el alquiler residencial con el turístico. En islas como Lanzarote y Fuerteventura buena parte de la oferta de casas está copada por el negocio vacacional, lo que está provocando serios contratiempos a los que quieren un piso de alquiler a un precio asequible para ir a trabajar a esas islas.

El presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, alertó ayer en el Parlamento del riesgo de que haya un "problema enorme" si hay una sentencia contraria del Supremo tras el recurso presentado por la Comunidad Autónoma al fallo del TSJC que anula varios preceptos del decreto. "El tiempo nos apremia y tenemos primero que modificar algunos artículos del decreto para dar seguridad jurídica y evitar que, ante una laguna legal, se nos den de alta y nos distorsionen el mercado un número muy cuantioso de viviendas en alquiler vacacional y al final no podamos reconducirlo", indicó Clavijo en el pleno de la Cámara a una pregunta del portavoz de Nueva Canarias, Román Rodríguez.

Una vez que se reconduzca esta situación el objetivo es elaborar una ley para darle un mayor rango jurídico al fenómeno de las viviendas vacacionales, abriendo un debate con todos los implicados del sector y con los grupos políticos del Parlamento. Según Fernando Clavijo, los análisis y estudios que se están realizando en relación con el decreto "van a contribuir al trabajo de la futura ley".

Tanto el jefe del Ejecutivo regional como el portavoz de NC en la Cámara regional incidieron en los problemas de convivencia que se están generando porque hay zonas residenciales donde estas prácticas están alterando el modo de vida de la gente. Se trata de un fenómeno creciente que ya no sólo afecta a las zonas turísticas, sino también a barrios de los principales municipios y capitales de las Islas. Según los últimos informes encargados por la empresa pública Promotur, hay unas 128.000 camas vacacionales de las que casi la mitad están fuera del mercado al no estar incluidas en ninguno de los supuestos que se recogen en el decreto parcialmente anulado por la Justicia.

Consulta previa

El debate sobre las viviendas vacacionales ha vuelto a la actualidad a raíz de la consulta pública previa puesta en marcha el lunes por la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes de cara a la modificación del decreto. Este trámite ha provocado un nuevo encontronazo entre la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (Ascav) y el Ejecutivo regional ya que, según el colectivo, no ha sido informado de la decisión de sacar a consulta pública la modificación del decreto de 2015, "de lo cual esta asociación se ha enterado por la prensa a pesar de que es el principal representante del sector afectado".

"No vamos a permitir que la normativa de la vivienda vacacional responda a un guión orquestado por la patronal hotelera tinerfeña", advierte Ascav, que considera evidente que no interesa tener en cuenta a la asociación. Según Ascav, el Gobierno quiere vender a la opinión pública "falacias", como que la vivienda vacacional "daña el modelo turístico canario" y que "es la responsable única y directa de la falta de viviendas para residentes", cuando es el Ejecutivo regional el que no cuenta desde 2009 con un plan de viviendas.

Sin embargo, desde la Consejería de Turismo se lamenta las aseveraciones de Ascav y se recuerda a la asociación que no se pueden confundir la consulta previa, a la que está obligado el Ejecutivo por ley, con la información pública. El departamento que dirige Isaac Castellano advierte que se trata de un proceso previo a la modificación del decreto, que aún no se ha realizado, y que tanto ahora como en el proceso de información pública los afectados podrán realizar las aportaciones y sugerencias que consideren convenientes.

El informe emitido por la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística justifica la necesidad de los cambios en el decreto para adaptarlos a la nueva legislación salida de la Ley del Suelo, por la planificación territorial y urbanística necesarias para acotar el desarrollo de esta actividad turística y garantizar que haya viviendas para residentes en condiciones dignas y precios razonables.