La sal hecha en Canarias también se cuelga medallas

Que compitan los vinos, quesos, gofios y aceites isleños es ya una costumbre que se viene celebrando desde hace años en las Islas y con la que ganan los productores, los consumidores y la marca de Canarias. El próximo año estos concursos en los que los mejores se cuelgan medallas se ampliará también a la sal de mesa. El fin no es solo localizar la mejor de las Islas, además se busca realzar su valor e impulsar su venta en el Archipiélago, amen de subrayar el esfuerzo y la apuesta de los productores por la calidad, así como apoyar la recuperación de los espacios en los que se produce, muchos espacios protegidos por su interés cultural o natural.

Sobre la mesa del certamen habrá cabida ara todo tipo de sales -flor de sal, gruesa, especiada o fina, entre otras cultivadas en Canarias- y los principales productores ofrecerán sus variedades y explicarán a los asistentes al concurso las propiedades de este producto que, según aseguran los expertos en el sector, no está valorado como se merece.

El director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), José Díaz, cuenta que en Canarias se llegaron a contabilizar 60 salinas, pero que ahora sólo producen nueve. De ellas, dos realizan una comercialización reglada.

Las islas que siguen con la tradición de la sal son Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y La Palma, siendo las dos últimas las que están en el mercado. Salinas de Janubio, en Lanzarote, es la número uno del Archipiélago en extensión y producción con 47 hectáreas y 1.200 toneladas anuales, aunque, según Andrés Hernández, gerente de Salinas Marinas de Fuencaliente, en sus inicios llegó a distribuir 15.000 toneladas. En cuanto a su empresa, es la segunda en producción con unas 600 toneladas en 3,5 hectáreas de cultivo.

Si algo diferencia la sal canaria es la calidad que la acompaña por el clima, la forma artesanal de trabajarla y los lugares naturales donde se almacena. El sol, el viento y la ausencia de lluvia frecuente hacen que los ciclos de producción se completen de manera correcta y la cosecha no se vea alterada. Además, los que la cultivan usan métodos tradicionales, lejos de maquinarias o procedimientos químicos que puedan modificar su sabor, y desde que el agua del mar entra en las salinas, se conserva en espacios de roca volcánica o barro hasta que se obtiene la sal, frente a otros lugares que preparan sus terrenos de manera artificial.

Pese a la calidad que se le reconoce, Andrés Hernández explica que el sector ha ido en declive y que no ha avanzado en la última década. Cree que los inconvenientes que se encuentran los productores de sal en Canarias a la hora de adaptar sus infraestructuras a "los nuevos tiempos" o ampliar sus instalaciones, ya que se trata de lugares que suelen ser de interés cultural o protegidos, no les permiten avanzar ni recuperar o mejorar otras salinas que podrían también comercializar. Por ello y para que los canarios conozcan la sal de su tierra, muchos de los que se dedican a este oficio -todavía no se conoce el número de participantes- estarán presentes en el primer concurso de sales marinas de Agrocanarias, convocado por el Gobierno de Canarias para 2018.

En el Archipiélago se produce: flor de sal, de roca o charco, gruesa de grano fino o de espuma, azúcar de sal, gruesa molida, gruesa normal, fina, líquida, cosmética y especiada. De estas, podrán competir todas excepto las que no sean comestibles. "Hay que darles valor añadido", subraya el responsable del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, que recuerda que mientras en la mayor parte de los países sólo se consiguen una o dos cosechas al año, en Canarias, por sus condiciones climáticas, pueden haber hasta quince. Aún así, aunque en calidad y cantidad puedan ganar, "en precios no" debido a la gran competencia que existe con las procedentes del exterior.

De las 50.000 toneladas de sal al año que demandan los canarios, sólo 4.000 toneladas se producen en el Archipiélago. En ese sentido, el gerente de las salinas de Fuencaliente señala que el éxito en la comercialización de su empresa y que sea la única que "funciona al 100% en Canarias", manteniéndose con vida después de 50 años, reside en la "conciencia local que hay en la Isla". Garantiza que el 95% de sus compradores proceden del mercado local. Este productor, que vio cómo su abuelo levantó las salinas que hoy regenta en La Palma, cuenta que lo que los mantiene en pie es un "arraigado valor sentimental", algo de lo que asegura que no se vive. Confía en que esta iniciativa de la Consejería de Agricultura del Ejecutivo canario dé un impulso a este sector que, según los implicados, brilla con una la calidad que muy pocos conocen.