El trabajo soñado por muchos: catador de pizza para un restaurante

Los amantes de las pizzas están de enhorabuena. Un restaurante está buscando a un catador de pizzas para saber si sus creaciones están en el punto adecuado y, en caso de no estarlo, mejorar su carta. ¿Te imaginas dedicarte exclusivamente a probar este plato?

Seguro que más de una vez has estado preparando un suculento plato en la cocina y antes de servirlo lo has probado varias veces para saber si estaba en el punto perfecto. Pues bien, el restaurante Bath Pizza CO situado en Gran Bretaña, se toma tan en serio su trabajo que necesita un catador de pizzas profesional para que queden inmejorables.

Aunque parezca una broma, no lo es. Eso sí, no buscan un catador cualquiera sino un experto en la materia que cumpla con una serie de requisitos.

Debe tener un amplio conocimiento en el mundo de las pizzas, saber diferenciar las variedades que existen. Por otro lado, debe tener la capacidad de comunicar a los chefs su veredicto para que puedan mejorar la pizza.

Por último, y no menos importante, ser un apasionado con todo lo que tenga que ver con las pizzas.

En cuanto a las condiciones laborales, se trabajan dos horas a la semana en día laborable. El salario no se especifica, aunque en su web aseguran que será competitivo. ¿No es una oferta maravillosa?

A las 18.00 horas de anunciar la oferta de trabajo ya tenían más de 500 candidatos.