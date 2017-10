Femete da cursos gratuitos de prevención, automoción y mantenimiento en las Islas

Femete va a poner en marcha tres cursos gratuitos de formación en áreas de automoción, mantenimiento y prevención de riesgos laborales, subvencionados por el Servicio Canario de Empleo del Gobierno de Canarias (SCE). Están dirigidos prioritariamente a trabajadores/as ocupados/as del sector del metal y se impartirán en Tenerife, La Palma y Gran Canaria.

El primero de ellos comenzará el próximo lunes en Las Palmas de Gran Canaria, Prevención de riesgos en atmósferas explosivas, con una duración de 30 horas. Los participantes aprenderán a identificar, determinar y clasificar los posibles escenarios de formación de atmósferas explosivas, estudiarán las fuentes de ignición efectivas que puedan existir y sus probabilidades de activación, además de estimar la severidad que los efectos físicos puedan tener sobre los trabajadores potencialmente expuestos.

Posteriormente, el día 23 de octubre tiene previsto impartir en La Laguna otro curso gratuito subvencionado por el SCE, Mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas, con una duración de 60 horas y un módulo para el certificado de profesionalidad. Tras recibir la formación, los alumnos estarán capacitados para preparar y organizar el trabajo de mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas, actuar según el plan de seguridad de la empresa, realizar las operaciones de maniobra y el mantenimiento preventivo o correctivo de las instalaciones solares fotovoltaicas.

Para noviembre, el IES Virgen de las Nieves de La Palma acogerá el curso El 'bus can' aplicado al automóvil, también gratuito subvencionado por el SCE. Durará 16 horas y aportará al alumnado fundamentos sobre sistemas digitales, álgebra Boole, funciones básicas, señales físicas de bus (nivel, topología, velocidad de transmisión y direccionamiento), sistema de bus can (sistemas multiplexados, transmisión de datos y líneas) y nodos can (luz intermitente, faros, indicadores del depósito, sensores, etc.). Actualmente, dentro de la amplia oferta formativa que ofrece Femete, está en marcha en La Laguna el curso MF0624 Técnicas básicas de electricidad de vehículos, perteneciente a un certificado de profesionalidad, gratuito y subvencionado por el SCE. Cuenta con 37 horas de teoría y otras 53 de prácticas donde el alumnado realiza el desmontaje, montaje y ajuste de baterías, bujías y sus cables, alternadores y motores de arranque, faros, pilotos, lámparas, fusibles, bocinas y motores de limpiaparabrisas, interruptores y conmutadores, además de comprobar el estado de todos esos materiales y restablecer su funcionalidad. Incluye, un módulo sobre normas de prevención de riesgos laborales y el impacto medioambiental de un taller de automoción.