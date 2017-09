Estos son los vuelos cancelados por Ryanair

Ryanair ha vuelto a suscitar una nueva polémica al cancelar varios vuelos ya programados por culpa por la organización interna de la empresa. Según han comunicado desde la compañía, un desorden a la hora de otorgar las vacaciones ha provocado que se tengan que suspender los vuelos. Sea como sea, ya se han anunciado cuáles van a ser las líneas aéreas afectadas.

En un comunicado, la aerolínea ha precisado los vuelos que se anularán entre el 21 de septiembre y el 31 de octubre, lo que podrá verse también en su página web. De acuerdo con la nota, los aeropuertos desde los cuales se suspenderá una o como máximo dos "líneas de vuelo" son Barcelona (1 línea de 12), Bruselas Charleroi, Dublín, Lisboa, Londres Stansted, Madrid (1 de 13 líneas), Milán Bérgamo (Italia), Oporto (Portugal) y Roma Fiumicino.

Este martes 19 de septiembre, tres aviones de Madrid se quedarán en tierra y no viajarán a Londres, Bruselas y Santiago de Compostela). Otros cinco no volarán desde Barcelona a París, Turín, Mahon y dos a Fez. De igual manera, el avión que se esperaba desde Santiago no aterrizará en Madrid, otro de Mahon a Barcelona y otro de Bolonia a Sevilla. Aquí está el listado completo de los 55 viajes suspendidos.

El miércoles 20 de septiembre, cuatro vuelos desde Barcelona se suspenderán, otros tres en Madrid y otro en Ibiza. Aquí se puede consultar el listado completo de los 53 vuelos afectados.