¿Crisis superada?

La crisis es cosa del pasado, según Bruselas, con España como alumno aventajado creciendo más que la media de sus socios europeos. Pero no todo se ha recuperado diez años después. Si la riqueza medida por el PIB era 100 en 2008, hoy la economía ya ha superado ese nivel. No obstante, los salarios todavía no se han recuperado respecto a los niveles precrisis. El sueldo medio ronda los 23.000 euros pero en el sector que más empleo está creando, el turismo, las cifras caen un 36%: 14.700 euros de salario medio. Alrededor de mil euros al mes.

El Gobierno cree que después de años de recortes y moderación, ha llegado el momento de subir salarios. Patronal y sindicatos no llegaron a un acuerdo para adecuar los sueldos al coste de la vida. La subida media pactada en los convenios colectivos hasta julio es del 1,3 por ciento, inferior al 1,5 de subida de la inflación que espera el Ejecutivo de Mariano Rajoy.