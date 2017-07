Un tinerfeño, entre los becados por ´la Caixa´ para cursar un doctorado

La secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela, el director general de la Fundación Bancaria la Caixa, Jaume Giró, y la directora general adjunta de la Fundación Bancaria la Caixa, Elisa Durán, han entregado en CaixaForum Madrid los diplomas acreditativos de su beca a los 68 candidatos seleccionados en la cuarta convocatoria del Programa Internacional de Becas de Doctorado la Caixa-Severo Ochoa y del Programa de Doctorado en Universidades y centros de investigación en España, uno de ellos tinerfeño (Borja Toledo).

"En la Fundación Bancaria la Caixa daremos por buena la inversión realizada si estas ayudas sirven para introduciros en un círculo maravilloso: el asombro que genera conocimiento y el conocimiento que genera un asombro todavía mayor. Por eso, apoyamos decididamente y desde hace décadas la investigación y la formación de excelencia, que convertirá las dificultades de hoy en oportunidades de mañana", ha explicado Jaume Giró.

Recogiendo el testigo del programa de becas de la Caixa para cursar un doctorado internacional en biomedicina, la entidad puso en marcha en 2013 un nuevo programa internacional para cursar un doctorado en centros de investigación españoles acreditados con el sello de excelencia Severo Ochoa.

Así, en la cuarta convocatoria del programa, se han otorgado 48 becas, que se distribuirán en 20 centros acreditados con el sello de excelencia: Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS); Basque Center for Applied Mathematics (BCAM); Centro Nacional de Biotecnología (CNB); Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC; Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO); Centro de Regulación Genómica (CRG); Estación Biológica de Doñana (EBD); Graduate School of Economics (Barcelona GSE); Institute for Research in Biomedicine (IRB Barcelona); Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC); Instituto Catalán de Bioingeniería de Cataluña (IBEC); Instituto Catalán de Investigación Química (ICIQ); Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología (ICN2); Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO); Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT); Instituto de Física de Altas Energías (IFAE); Instituto de Física Corpuscular (IFIC); Instituto de Física Teórica (IFT); Instituto de Neurociencias de Alicante (IN) e Instituto de Tecnología Química (ITQ)

Borja Toledo ha obtenido una beca la Caixa-Severo Ochoa con la que cursa un doctorado en el Instituto Astrofísico de Canarias.

Graduado en Física, se ha especializado en el estudio de planetas extrasolares, planetas orbitando una o más estrellas diferentes del Sol.

Su proyecto de doctorado versa sobre la búsqueda y caracterización de Exo-Tierras que orbitan estrellas de tipo solar usando el método de velocidad radial.

Esta técnica ha permitido la detección de los exoplanetas de baja masa y en el futuro podría detectar varios planetas de masa terrestre utilizando datos de diferentes espectrógrafos.

En esta convocatoria se han recibido 1.899 solicitudes, frente a las 1.472 de la edición anterior. De los becarios seleccionados, 24 son españoles y el resto extranjeros, de Italia, China, Irán, Alemania, Argentina, Austria, Colombia, Egipto, Estados Unidos, Holanda, India, Polonia, Reino Unido, Serbia y Ucrania.

En total, son 31 hombres y 17 mujeres, con una edad media de 24,9 años. En cuanto a las especialidades, Física, con 11 becarios, encabeza el ranking, seguida de Química y Bioquímica (8 becarios).

Las becas tienen una duración máxima de cuatro años y cubren las cuotas de la Seguridad Social, así como una asignación mensual y otra anual para gastos extraordinarios, con un coste total por beca de 113.500 euros.

DOCTORADO EN UNIVERSIDADES O CENTROS DE INVESTIGACION EN ESPAÑA

La Obra Social la Caixa también ha convocado 20 becas para ampliar estudios universitarios con un doctorado en una universidad o centro de investigación en España.

Los becarios de esta convocatoria, seleccionados entre 429 solicitudes, son 11 hombres y 9 mujeres de 12 provincias distintas, con una edad media de 25,7 años, que realizarán sus doctorados en 15 universidades.

Las que recibirán más estudiantes son la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y el Basque Center on Cognition, Brain and Language. Las disciplinas más solicitadas entre los becarios son ingeniería y tecnología (4) y biomedicina (3).

Las becas tienen una duración máxima de tres años y la dotación económica máxima de la beca es de 115.500 euros. Estas becas ofrecen, entre otros beneficios, oportunidades complementarias de formación en habilidades transversales e incentivos a la finalización de la tesis, entre otros.

En términos generales, la convocatoria contempla todas las áreas del conocimiento y está dirigida a estudiantes españoles licenciados y graduados universitarios.