Cierra en Santa Cruz la autoescuela La Guagua por la huelga de examinadores

La huelga de examinadores de Tráfico se ha cobrado su primera gran víctima en Santa Cruz de Tenerife. El propietario de la autoescuela La Guagua, Jesús Menéndez, ha confirmado este martes que la empresa cierra sus puertas en la capital "sin vuelta de hoja". Menéndez ha explicado que ha decidido tomar esta decisión desde el convencimiento de que el futuro "no va a ser mejor" tras los daños ya causados al sector y, en concreto, a su negocio, uno de los más grandes del sector no solo en Tenerife, sino en toda la Comunidad Autónoma.

El empresario ha explicado que la huelga y lo que entiende una mala planificación de Tráfico a la hora de establecer fechas han desembocado en que transcurran hasta 50 días entre la convocatoria y el examen, plazos inasumibles para las autoescuelas. "Esto se va a arrastrar un montón de años", ha denunciado Menéndez, que ha explicado que, ante esta situación y con la idea de llevar las riendas de La Guagua hasta el final (y evitar así que llegue el día en que sea Hacienda la que dé la puntilla a su negocio), se ha llegado a un acuerdo con el personal y se han devuelto las cantidades pagadas a unos 200 alumnos. Las filiales de La Guagua en La Palma y el norte y el sur de Tenerife han sido traspasadas, y en Santa Cruz la histórica autoescuela, con unos 40 años de vida, echará el candado el 1 de agosto.

Menéndez ha explicado que ya hace cuatro meses, cuando la situación comenzó a ponerse cuesta arriba, avisaron a los alumnos para que, en la medida de lo posible, acelerarán para terminar su formación. Con todo, el titular de la autoescuela ha puntualizado que podrían haber "mantenido" la empresa, "con más o menos beneficio pero mantenido", si la Administración "pusiera de su parte", algo que no ha sucedido, ha denunciado. En este sentido, el propietario de La Guagua ha explicado que un mes y medio sin hacer un solo examen deja a unos 120 alumnos a la espera, alumnos para los que luego se da una única fecha de examen, lo que implica no poder atenderlos a todos y, en definitiva, "no poderles dar prácticas".

El cierre de La Guagua, con todo, no será el último si continúan la huelga y la "mala planificación" de Tráfico que vienen denunciando desde el sector, según han asegurado las fuentes consultadas.