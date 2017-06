Multa récord de Bruselas a Google

La Comisión Europea (CE) rompió ayer todos sus registros al imponer a Google una multa récord de más de 2.400 millones de euros, exactamente 2.424 millones, por abuso de posición dominante, una decisión histórica que la Organización Europea de Consumidores, BEUC, saludó como un antes y un después en las restricciones a la libertad de elección de los consumidores.

Para hacerse una idea de la magnitud de la sanción basta con apuntar que es la más alta que se ha impuesto a una compañía por abuso de posición dominante en toda la historia. Y ¿cuál es el motivo de la sanción impuesta por el Ejecutivo comunitario? El hecho de que Google, al menos a juicio de Bruselas -está por ver si el gigante tecnológico recurre o no la multa-, conceda ventajas "ilegales" a su propio servicio de comparación de compras cuando los internautas utilizan su motor de búsquedas. Dicho así, en principio la pregunta que cabe hacerse es la misma que se planteó ayer, públicamente, la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, en una rueda de prensa para comunicar la decisión del Ejecutivo comunitario: "¿Por qué Google no puede hacer lo que quiera, si es su página y su servicio; por qué no puede simplemente combinarlos?". Sencillamente porque las normas antimonopolio de la Unión Europea censuran esta práctica. "Lo que ha hecho Google es ilegal bajo las normas antimonopolio de la UE", ya que negó a otras empresas la oportunidad de "competir sobre sus méritos y la innovación" y, a los consumidores europeos, una mayor oferta de servicios, ahondó la propia comisaria.

Siete años de pesquisas

El anuncio de la macromulta de 2.424 millones de euros pone así punto final, a falta de la decisión de Google sobre un posible recurso, a una investigación de casi siete años que se abrió en noviembre de 2010 para esclarecer si Google vulneraba la libre competencia al conceder preferencias a su servicio de comparación de compras. El dossier, que el antecesor de Vestager, el español Joaquín Almunia, intentó cerrar con un acuerdo de compromisos, tomó un tono más duro con la llegada de la política danesa a finales de 2014, que no ha estado dispuesta a conceder ni un milímetro al gigante de Internet.

La CE concluyó que la compañía ha dado un lugar preeminente a su propio servicio de comparación de compras, de manera que cuando un consumidor hace una búsqueda en Google con la que el servicio de compras quiere mostrar resultados, estos aparecen cercanos a los resultados de la búsqueda. Además, siempre según la Comisión, Google "degradó" los servicios de comparación de competidores en sus propios resultados de búsquedas, en definitiva, vulneró derechos de la competencia. No en vano, los servicios de comparación de compras rivales aparecían en los resultados de búsqueda de Google en función de algoritmos genéricos de búsqueda del gigante informático, en los que incluyó criterios que degradaban los servicios ajenos.

Google se manifestó poco después de conocerse la multa en total "desacuerdo" con las conclusiones de la Comisión Europea y adelantó que "considerará apelar" la decisión. "Estamos en desacuerdo con las conclusiones anunciadas", declaró Kent Walker, vicepresidente sénior y general counsel de Google. "Vamos a revisar con la Comisión la decisión en detalle y consideraremos apelar y continuar exponiendo nuestros argumentos", añadió.

Desde la BEUC, pusieron por su parte énfasis en que la CE "confirma que los consumidores no ven lo que es más relevante para ellos en el buscador más usado del mundo, sino lo que es mejor para Google. Ahora necesitamos ver cambios reales sobre las prácticas de la compañía de forma que la elección de los consumidores prevalezca cuando los compradores busquen en Google el producto que desean", subrayaron.