La mitad de la productividad de las empresas pasa por la digitalización

"La mitad de la productividad de las empresas depende de su nivel de digitalización". Esa afirmación sostenida ayer por el director de Relaciones Institucionales de Telefónica España, Antonio Bengoa, es una de las conclusiones que arrojó la jornada Canarias en Digital organizada por la multinacional de la comunicación en Las Palmas de Gran Canaria.

El mundo asiste a un continuo y acelerado cambio que debe asumir el conjunto de la sociedad para el mejor aprovechamiento de las oportunidades. En las empresas la obligación es incluso mayor, ya que, de lo contrario, quedarían descolgadas de un proceso que dibuja la senda al éxito. La buena noticia es que España y Canarias cuentan con "una posición de partida ventajosa", como detalló el propio Bengoa basándose en el alto grado de implantación de fibra óptica. "España tiene más [fibra] que Alemania, Reino Unido, Italia y Francia juntos. Es más, en el ámbito de la OCDE, solo Corea y Japón tienen más", detalló.

El debate generado en el hotel Santa Catalina no obvió la existencia de "zonas blancas", aquellas a las que no llega la banda ancha para la transmisión de gran cantidad de datos en breve tiempo, según definición de Antonio López, jefe de Área de I+D de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (Aciisi) del Gobierno de Canarias. En esas áreas de sombra actúan las Administraciones públicas. "De no ser así, el 8% de la población canaria no tendría banda ancha durante los próximos tres años", explicó López Gulías.

El cambio de modelo, que transita ya por la robotización y la inteligencia artificial, atañe al día a día de los negocios. El presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT), José María Mañaricua, reveló que "las opiniones negativas" que dejan los clientes en portales como Trip Advisor pesan a la hora de trazar "los planes de inversión" hoteleros.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Canarias (AJE-Canarias), Pedro Andueza, incidió en que el desarrollo de las nuevas tecnologías cambia incluso el modelo de competencia, que ya no se ciñe al sector en el que se opera, sino que también proviene "de sectores paralelos". Como ejemplo expuso el acoso al que las empresas de software someten a la banca tradicional.

En la inauguración de la jornada, el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, destacó el plan LPA Inteligencia Azul que, entre otras cuestiones, abordará la "sensorización" de servicios como la recogida de basura. Un salto adelante que en el plano operativo servirá, por ejemplo, para detectar el espacio vacío en los contenedores de recogida de residuos y saber así si ha llegado la hora de vaciarlos.