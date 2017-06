Canarias se afana para aumentar los diez millones anuales que llegan de EEUU

Estados Unidos (EEUU) quintuplicó el montante de sus inversiones en la Comunidad Autónoma en el período 2012-2016. La economía canaria recibió en los últimos cinco años más de 52 millones procedentes de la potencia norteamericana, una media de diez millones anuales, un pellizco nada desdeñable para una región que en todo 2016 solo fue capaz de captar 30 millones de capital extranjero. Los datos que suministra el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad evidencian que las Islas son cada vez de mayor interés para EEUU; tan es así, que esos alrededor de 52 millones de euros no llegaron ni a diez millones en los cinco años inmediatamente precedentes, es decir, entre 2007 y 2011, algo que no ha pasado desapercibido para el Ejecutivo. Así, en este escenario positivo, el Gobierno de Canarias ha decidido redoblar esfuerzos para vender a potenciales inversores estadounidenses las ventajas del Archipiélago como destino para su dinero, una estrategia que desde ayer ponen en práctica in situ el presidente Fernando Clavijo y su consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, Pedro Ortega.

Motion Pictures American Association, organización que aglutina a firmas productoras y distribuidoras cinematográficas; Tea Trech, una macroconsultoría de ingeniería y servicios técnicos con presencia en más de una treintena de países; y la petrolera Kosmos Energy, por ejemplo, fueron solo tres de los gigantes estadounidenses que ayer estuvieron representados en la reunión que Clavijo mantuvo en Washington con potenciales inversores norteamericanos. Un encuentro con el que el presidente autonómico inauguró su primera visita oficial a EEUU y en el que intervinieron altos cargos de multinacionales y entidades norteamericanas con intereses en África y Europa. En la cita, en la que estuvieron también presentes el embajador de España en Estados Unidos, el exministro Pedro Morenés, y el director general de Asuntos Económicos con África del Ejecutivo regional, Pablo Martín Carbajal, Clavijo hizo hincapié en el papel de referencia que Canarias desempeña en el Atlántico medio y en cómo este puede ayudar a las entidades que operan en África, cuyas principales actividades están relacionadas, además, con sectores para los que las Islas han sido proveedoras de conocimiento, como las energías renovables o los servicios portuarios.

El jefe del Gobierno del Archipiélago aprovechó también la importancia del auditorio reunido en Washington para poner énfasis en esas ventajas que el Régimen Económico y Fiscal (REF) proporciona a las firmas que deciden echar raíces en la región, algo que ya han hecho multinacionales de la talla de Rolls Royce o Universal Pictures. "Están ayudándonos a difundir al mundo los grandes beneficios que tiene hacer negocios en Canarias", enfatizó Clavijo, que enumeró los "importantes activos" con que cuentan las Islas para intentar convertirse en "un centro de negocios global": seguridad jurídica, el "mejor" sistema fiscal de Europa, "modernas" infraestructuras, "buenas" conexiones, personal cualificado y "magnífica calidad de vida", un parámetro no precisamente menor cuando se decide el destino de una empresa.

En esta línea, Beatriz Barrera, la presidenta de la Zona Especial Canaria (ZEC), esto es, el área de baja tributación que justamente es una de las herramientas que el REF proporciona a la economía de la Comunidad Autónoma, explicó ayer a este diario que el actual es un "buen momento" para "captar" empresas de EE UU y que den el "paso definitivo" para integrarse en la ZEC.

En esta primera etapa estadounidense de la estrategia para internacionalizar la economía, Fernando Clavijo intervino también en una mesa redonda de la Acore, uno de los principales lobbies del sector de las renovables en EE UU. El presidente tuvo así la oportunidad de exponer las potencialidades que ofrece Canarias para "convertirse en laboratorio de innovación", fundamentalmente en lo relacionado con la energía eólica, y de recordar cómo las renovables y el agua son cuestiones prioritarias en la cooperación con el África occidental. Además, Clavijo les presentó el Congreso Internacional Africagua, que se celebrará en noviembre y al que invitó a los miembros de la Acore.