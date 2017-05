Las cámaras apurarán hasta el límite el plazo electoral fijado por el Gobierno

Las cámaras de comercio de Canarias tendrán que apurar hasta los últimos meses, e incluso semanas, la convocatoria de elecciones para renovar sus órganos de gobierno, un proceso que tendrá lugar con más de tres años de retraso y para el que el ejecutivo de Mariano Rajoy ya ha fijado plazo: entre el próximo 2 de octubre y el 30 de septiembre de 2018. Los comicios se han demorado por la necesidad de que las comunidades autónomas adapten sus respectivas normativas a la legislación estatal, una tarea que el Ejecutivo regional aún no ha terminado y para la que piden celeridad tanto el presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Gran Canaria, José Sánchez Tinoco, como su homólogo de la cámara de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé, quienes también coinciden en la importancia de que la nueva ley autonómica garantice una financiación pública que permita la subsistencia de estas instituciones.



La directora general de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, Ángeles Palmero, explicó que fue en la comisión de comercio interior en la que se comunicó a los ejecutivos regionales las fechas del proceso electoral, fechas que próximamente ratificará, salvo cambios imprevistos de última hora, el Consejo de Ministros. En consecuencia, la pelota está ahora en el tejado del Gabinete que preside Fernando Clavijo, que siempre dentro del plazo fijado por el gobierno de Mariano Rajoy, tendrá que establecer de forma exacta los días en que las cuatro cámaras de comercio de las Islas -las insulares de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura y la provincial de la demarcación de Santa Cruz de Tenerife- deberán celebrar sus elecciones. "El Gobierno de Canarias va a hacer su tarea y de hecho tenemos ya el informe favorable del consejo al anteproyecto de ley", insistió Palmero, que agregó que la futura norma incluirá una disposición transitoria para regular los comicios. En cualquier caso, la directora general de Comercio no quiso conjeturar sobre la fecha aproximada en la que el texto podría llegar al Parlamento. "Estamos ahora viendo qué alegaciones contemplamos y cuáles no, pero somos un gobierno de hechos, no de palabras, de modo que dar una fecha sería una imprudencia", argumentó.



Sea como sea, tanto Sánchez Tinoco como Sesé dan por descontado que los comicios no podrán convocarse este año, habida cuenta de los trámites que aún restan para la promulgación de la ley y de que las cámaras tendrán luego que adaptar sus reglamentos, lo que no será inmediato. Ambos puntualizan, no obstante, que lo verdaderamente importante no son tanto las elecciones como la nueva norma.



"Lo importante es que salga una ley que incluya todas las funciones que pueden desempeñar las cámaras y que garantice fondos para cubrir los gastos de funcionamiento", subrayó el presidente de la institución de la demarcación tinerfeña, que incluso dijo estar "preocupado" por la posibilidad de que el "ruido" de las elecciones relegue a un segundo plano la adaptación de la norma canaria, "que es lo verdaderamente primordial". No en vano, recordó Sánchez Tinoco, la Comunidad Autónoma, aunque no es la única en esta situación, lleva dos años de retraso en la tarea. "Hay comunidades que han sido más conscientes y han delegado funciones en sus cámaras de comercio; el Gobierno de Canarias debe ver la importancia de estas instituciones, que están obligadas a prestar servicios públicos", enfatizó el dirigente de la Cámara de Gran Canaria. Son precisamente estos servicios los que justifican, ahondó Sesé, unos ingresos públicos suficientes para sostener su funcionamiento.