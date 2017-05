El juez pide el procesamiento de Rato y otras 33 personas por el ´caso Bankia´

El juez pide el procesamiento de Rodrigo Rato, expresidente de Bankia, de otros 30 directivos y administradores de la entidad , de un auditor externo y de las sociedades Bankia y BFA (su matriz), por un delito de falsedad en las cuentas del grupo bancario correspondientes a los ejercicios de 2010 y 2011. Además, a siete de ellos les atribuye un delito adicional de fraude de inversores al haber incluido datos supuestamente falsos sobre la marcha del negocio en el folleto informativo que se difundió en 2011 para la venta al público de acciones de Bankia durante la salida a Bolsa del banco, fundado por siete antiguas cajas de ahorro, entre ellas la Caja de Canarias.



El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que culmina así cinco años de investigación y contra cuyo auto -de 253 folios- cabe plantear recursos durante el plazo de un mes, exonera de delitos a los responsables del Banco de España de la época (caso de su gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez) y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (presidida entonces por Julio Segura), así como de la auditora del grupo, Deloitte, en tanto que persona jurídica, aunque sí procede contra su auditor externo Francisco Celma, autor del informe sobre el estado financiero de Bankia en ambos ejercicios.



La fiscalía anunció que no se opondrá al sobreseimiento de la causa para los reguladores y supervisores bancarios aunque una de las 44 acusaciones (la que ejerce el abogado Andrés Herzog, que promovió la denuncia por la salida a Bolsa de Bankia, primero en nombre del partido político UPyD y después con la Confederación Sindical de Crédito, CIC), avanzó ayer mismo que recurrirá la decisión de archivo de las diligencias sobre el Banco de España, la CNMV y la auditora.



Rodrigo Rato, que fue el político mejor valorado en su época de esplendor como vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, y el único español que llegó a la cúspide de uno de los organismos multilaterales como director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), acumula así un nuevo caso judicial a los que ya pesan sobre él (y por uno de los cuales, el de la emisión y disfrute de tarjetas de crédito opacas al fisco, ya fue condenado en febrero a 4 años y 6 meses de prisión) y prosigue en el vertiginoso derrumbe de su imagen pública.



La lista de 34 imputados (32 personas físicas y dos jurídicas) incluye al ex secretario general del PP y exministro Ángel Acebes; el exdirigente empresarial Arturo Fernández, el expresidente de Bancaja y de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas, y los exdirectivos de Bankia Francisco Verdú Pons e Ildefonso Sánchez Barcoj, amén de consejeros como José Antonio Moral Santín, ex vocal por IU.