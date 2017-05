La Campaña de la Renta ha devuelto en Canarias 106,8 millones

La Agencia Tributaria (AEAT) ha devuelto en Canarias hasta hoy 106,8 millones de euros en la Campaña de la Renta 2016, lo que supone un incremento del 12,7% con respecto a igual fecha del año pasado, según ha informado el Ministerio de Hacienda y Función Pública.



De esta manera, más de 256.000 contribuyentes de las islas han presentado ya su declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a 2016 (IRPF 2016).



El número de presentaciones ha crecido un 8,35% respecto a igual fecha del año pasado, consolidando así la aceleración de presentaciones previas al comienzo de la campaña presencial que se produjo hace dos campañas con motivo de la unificación de fechas de inicio de las presentaciones.



Según informa la Agencia Tributaria, ha devuelto en el archipiélago 106,806 millones a 170.946 contribuyentes, de forma que más del 76% de los contribuyentes que han solicitado su devolución, ya la han recibido.

UNOS 2.194 MILLONES DEVUELTOS EN TODA ESPAÑA



En el conjunto de España, la Agencia Tributaria (AEAT) ha devuelto hasta hoy 2.194 millones de euros en la Campaña de la Renta 2016, lo que supone un incremento del 11,7% con respecto a igual fecha del año pasado, según ha informado el Ministerio de Hacienda y Función Pública.



Tres de cada cuatro contribuyentes que solicitaron devolución ya la han recibido, en total 3,35 millones de contribuyentes, con un aumento sobre igual periodo del año pasado del 5,5%.



La AEAT, que hoy ha dado inicio a la asistencia en oficinas para confeccionar la declaración de la renta, ha destacado que a la agilización en las devoluciones durante esta campaña está contribuyendo la implantación de 'Renta Web', una herramienta universal ofrecida por la Agencia para la gestión de todas las declaraciones.



Hasta este jueves, más de 7,65 millones de contribuyentes ya han navegado por 'Renta Web'. Mas de 5,2 millones han presentado ya su declaración, lo que supone un crecimiento del 3,9%.



Las declaraciones con solicitud de devolución suman más de 4,4 millones (+1,2%), mientras que aquellas con resultado a ingresar superan las 672.000, con un incremento del 26,5%.



En total, está previsto que en la presente campaña se presenten 19,75 millones de declaraciones, lo que supone un nuevo incremento en el número de declarantes de IRPF tras el registrado en las últimas campañas.



En concreto, se prevé que den derecho a devolución un total de 14,77 millones de declaraciones, por importe de 11.198 millones de euros, mientras que se espera que 4,17 millones de declaraciones salgan con resultado a ingresar, por importe de 8.537 millones de euros.

LA CAMPAÑA FINALIZA EL 30 DE JUNIO



Desde el primer día de campaña, que este año se inició el pasado 5 de abril, está abierta la posibilidad de presentar las declaraciones por Internet y la atención telefónica, así como la presentación de declaraciones impresas a través de las entidades colaboradoras.



El plazo de presentación finalizará el próximo 30 de junio, tanto para las declaraciones a ingresar como para aquellas con resultado a devolver. No obstante, en las declaraciones a ingresar, si se opta por realizar el pago mediante domiciliación bancaria, el plazo de presentación abarcará hasta el 26 de junio.



La campaña presencial y asistencia en oficinas ha arrancado este jueves y finalizará el próximo 30 de junio, último día de la Campaña de la Renta 2016. El pasado jueves se inició el plazo de petición de cita previa para la realización de estos trámites en oficinas de la Agencia Tributaria y otras administraciones.



Los contribuyentes puede solicitar cita por Internet, en cualquier momento del día, o llamando a los teléfonos 901 22 33 44 o 91 553 00 71 de lunes a viernes, en horario de 9 a 19 horas. El plazo para solicitar cita previa finalizará el próximo 29 de junio.



La Agencia Tributaria ha advertido de que determinados números de teléfono falsos ofrecen la posibilidad de concertar cita previa para la confección de declaraciones o la modificación de borradores en oficinas de la AEAT, que le son "totalmente ajenos" y que, además de suponer elevados costes de tarificación para los usuarios, las citas que se obtengan a través de dichos números podrían no ser válidas y por lo tanto no atenderse.



Las principales novedades de la campaña de este año son que desaparece definitivamente el programa Padre de ayuda a la confección de la declaración de la renta, que ya se eliminó el año pasado para la mayoría de los contribuyentes y únicamente quedó relegado a los declarantes de actividades económicas, básicamente autónomos, y se ha generalizado 'Renta Web', que ha incorporado un sistema de rectificación de autoliquidación.