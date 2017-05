Canarias creará 60.000 puestos de trabajo hasta finales de 2018

Los economistas de BBVA Research, el servicio de estudios del Grupo BBVA, prevén que la economía canaria creará 60.000 nuevos puestos de trabajo hasta finales del próximo año. Así lo ha adelantado este martes el economista jefe de BBVA Research, Miguel Cardoso, en una rueda de prensa con el director regional de la entidad bancaria, José Manuel Martín, y el director territorial David Conde.

Conde ha calificado de "absolutamente ilusionantes" los cálculos de los expertos del grupo, unos cálculos que, según ha explicado, "van a impactar positivamente en la economía canaria". En BBVA Research sostienen sus previsiones para las Islas sobre la base de un crecimiento del Producto Interior Bruto de un 3,5% este ejercicio y de un 2,8% en 2018, en ambos casos crecimientos superiores a la media nacional, especialmente este año.

Miguel Cardoso ha enumerado los datos que, en su opinión, fundamentan este mejor comportamiento de la economía del Archipiélago: la mejoría del consumo, la recuperación del sector inmobiliario y la bonanza del turismo. Un escenario favorable que, no obstante, y según ha agregado, empeorará ligeramente en 2018, de ahí el menor crecimiento del PIB previsto para el próximo año. No en vano, ha subrayado el economista jefe del servicio de estudios de la entidad, aún está por ver en qué términos se producirá la ruptura definitiva entre el Reino Unido y la Unión Europea y si definitivamente tiene lugar o no un incremento considerable de los precios del petróleo.

En cualquier caso, Cardoso ha puntualizado que a pesar de los 60.000 nuevos empleos, Canarias aún sufrirá a finales de 2018 una tasa de paro siete puntos superior a la media estatal, de ahí que haya insistido en la importancia de que la Administración destine "muchos más recursos" para la formación de desempleados. En este sentido, el economista ha hecho hincapié en que "deben encontrarse más recursos y deben hacerse más eficientes; los cursos de formación deben transmitir las cualidades que demanda el mercado laboral".