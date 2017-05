Un centenar de atuneros liquidan las 24 toneladas que restan del cupo

Apenas 24,18 toneladas de atún rojo para 105 embarcaciones. La flota artesanal canaria, compuesta por 241 buques, repartió ayer mediante un sorteo lo que resta de la cuota de captura de esta especie. El Estado estableció el pasado 23 de marzo el cierre precautorio de la pesquería, tres días después de comenzar la zafra, para comprobar si los atuneros isleños habían consumido ya el cupo que les corresponde: 188,8 toneladas. Los pescadores tinerfeños fueron los más agraciados, pues 39 embarcaciones de su isla resultaron tocados por la fortuna en la rifa celebrada en la sede de la Delegación del Gobierno en Canarias. Tras ellos se situaron los atuneros grancanarios, con 26 barcos y los majoreros, con 17. De La Palma y Lanzarote podrán salir a faenar nueve y seis buques, respectivamente, mientras que tanto de La Gomera como de El Hierro podrán hacerlo cuatro.



La delegada del Gobierno en Canarias, Mercedes Roldós, confía en que pronto se eliminarán las limitaciones para la pesca del atún rojo. La ampliación de la cuota actual constituye una de las principales reivindicaciones de las cofradías isleñas, que desean que ésta se incremente hasta el 10% del total estatal. En 2007, la Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico (Iccat) decidió limitar las capturas ante el temor de que se extinguiese la especie. Desde entonces, la Unión Europea (UE) reparte la cuota que corresponde a cada país. Para este año, a España le correspondieron 4.243,57 toneladas, de las que 212,18, un 5%, se reservan para el Fondo de Maniobra. Con esta herramienta el Estado busca atender las necesidades de la pesca artesanal y las capturas accidentales y compensar, en cierto modo, a las menos favorecidas en el reparto inicial.



La flota canaria tiene asignado un 1,2% del cupo fijo. A éste se suman las 135 toneladas que lograron los buques cañeros en la distribución del fondo de reserva, con lo que obtienen las 188,8 toneladas asignadas para este año. Aun así, y pese a ser una cantidad superior a la del ejercicio pasado, los pescadores reclaman un mayor volumen de capturas.



Roldós explicó que el sistema de cuotas responde al histórico de toneladas capturadas por cada caladero. En 2007, año en el que se impuso ese sistema de reparto, Canarias notificó una captura baja de atún rojo, ya que los pescadores consignaban entonces una parte de los ejemplares de esta especie como patudos. La delegada insistió que, pese a ello, el cupo ha crecido con los años hasta superar el 4% del volumen estatal si se suma el cupo fijo y el volumen de reserva. "Aspiramos a que en los próximos ejercicios aumente esa cuota y que no haya restricciones", agregó.



En la urna del sorteo solo entraron 234 barcos. De antemano, algunos ya renuncian a faenar porque, tal y como expusieron los representantes de las cofradías, no les compensa si los ejemplares están alejados de su zona de pesca. Una vez que se salden todos los trámites con el Estado, los pescadores agraciados estiman que se levante la veda a principios de la próxima semana.



El sorteo comenzó pasadas las diez de la mañana. Francisco Jiménez, en representación de la Federación de Cofradías de Las Palmas, estuvo presente en el acto. Allí demandó que el Estado les asigne una "cuota justa", que ellos calculan que se encuentra en torno al 10% del cupo nacional, porque "en poco tiempo se ingresa bastante dinero", y "con su captura se puede solucionar entre tres y cuatro meses".



Esta no es la primera vez que se hace un sorteo para repartir la cuota restante. El año pasado ya se empleó este sistema que los pescadores viven como si se tratase de una auténtica lotería. Las risas y las exclamaciones de felicidad de los representantes de los pesqueros que asistieron al sorteo eran evidentes cuando resultaba agraciado uno de los buques de sus cofradías. También, incluso, cuando la papeleta que extraía la secretaría general de la Delegación del Gobierno en Canarias, Lucía Merino, contenía el nombre y código de la embarcación que iban a formar parte del listado de reserva, conformada por 50 barcos. Estos podrán a salir a faenar en caso de que alguno de los 105 elegidos renuncie a ese derecho que, por fortuna, les tocó.



El patrón y armador de la embarcación Rosa de los Vientos Hipólito Miranda, conocido como Monsi, se siente afortunado. Por segundo año resultó ser uno de los agraciados por el sorteo, pero aun así lamenta que esté tan restringida la pesca. "La cuota actual es insuficiente, es una miseria", señaló, por lo que espera que el año sea más generosa para que a todos les toque "algo más". Cristóbal Godoy, patrón de Planeta Neptuno 2, reconoció estar muy contento de poder salir a faenar de nuevo. "Lo que más hay ahora en el mar son atunes y es justo lo que no nos dejan capturar", lamenta. Por eso reconoce que el sorteo de ayer es "la suerte para muchos, pero la desgracia para otros".



La representante de la Federación Regional de Cofradías de Pescadores de Canarias, Dolores Godoy, puso en valor la pesca artesanal que practican los atuneros canarios. "Aquí es un hombre, un anzuelo", expuso, a diferencia de los cerqueros del Mediterráneo, donde solo seis embarcaciones acaparan con sus redes 1.142,9 toneladas.