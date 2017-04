Tenerife mantiene un nivel de creación de empleo superior al de Gran Canaria

La Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al primer trimestre del año ha situado la tasa de desempleo de Tenerife en el 23,76 %, alcanzando los niveles de los primeros tres meses de 2009, justo después de iniciarse una crisis económica en la que, en apenas un año, la tasa subió en diez puntos. Si se comparan las dos islas capitalinas, Tenerife sigue manteniendo un nivel de empleo superior a Gran Canaria. Eso se traduce en una tasa de paro en el último trimestre que es inferior en algo más de 4 puntos a la de Gran Canaria, reiterando los datos comparativos que ya el Círculo de Empresarios de Gran Canaria había señalado. Además, en el último año, Tenerife ha creado 4.000 puestos de trabajo y Gran Canaria ha destruido cerca de 6.000.



A pesar de que en el último trimestre aumentó el paro en la isla (por el efecto estacional y el efecto calendario de la Semana Santa de 2017), la tasa de paro baja medio punto respecto al trimestre anterior, debido a la reducción de la población activa. Esto no sucede en Gran Canaria donde la tasa de paro aumenta en algo más de dos puntos. Población activa y población ocupada siguen siendo superiores en Tenerife en donde, además, hay 40.000 ocupados más que en Gran Canaria.



La tasa de desempleo tinerfeña se mantiene casi dos puntos por debajo que la media canaria (25,68 %), mientras que el desempleo en la otra isla capitalina, Gran Canaria, es más de cuatro puntos superior que la de Tenerife (28,07 %).



Si se compara con el primer trimestre de cada año, para evitar en la medida de lo posible los efectos estacionales, Tenerife ha recuperado prácticamente los niveles de empleo del primer trimestre de 2008, y está todavía a 20.000 ocupados del máximo que registró la isla. Sin embargo, Gran Canaria permanece aun en los niveles de 2009, con un menor nivel de empleo, a 45.000 empleos del máximo que registró antes de la crisis.



En términos de tasa de paro, Tenerife no ha dejado de reducir su tasa de paro desde principios de 2014 y está en mínimos desde el tercer trimestre de 2009. Gran Canaria ha tenido un repunte de la tasa de paro desde las cifras de inicio de 2016.



Para el presidente Carlos Alonso, el Cabildo de Tenerife "ha convertido el empleo en una de sus grandes prioridades". De esta forma, el presupuesto para este área en 2017 se ha situado en once millones de euros, más del doble de la partida presupuestaria en materia de empleo del año pasado. En este sentido, la corporación insular ha liderado Barrios por el Empleo: Juntos más Fuertes, un programa de empleo con el que ha dado respuesta a las necesidades de los colectivos con más dificultades para acceder al mercado laboral. Este programa, que cuenta con la coordinación de la Fundación Insular para la Formación, el Empleo y el Desarrollo Empresarial (Fifede), dispone este año de un presupuesto de 2,5 millones de euros.



Además, el Cabildo ha destinado un millón de euros para la séptima convocatoria de subvenciones para el fomento de la contratación en el marco del Plan de Acción por el Empleo de Tenerife, que publicó en el mes de marzo con el objetivo de fomentar la creación de empleo de calidad en la isla. Asimismo, durante el segundo semestre del año, está previsto que salga una nueva convocatoria a la que podrán acceder empresas que generen puestos de trabajo.



Próximamente la Corporación insular anunciará los detalles de un nuevo proyecto destinado a permitir la reentrada en el mercado laboral de profesionales del sector de la construcción, con un programa para el que destinará casi dos millones de euros.



Para el presidente insular, Tenerife "está por delante de otros territorios en generación de empleo. Esta situación denota que estamos haciendo, desde lo público, la tarea, estimulando la creación de empleo". Alonso explica que la estrategia del Cabildo de Tenerife es "innovadora porque invertimos en proyectos totalmente novedosos con el objetivo de que puedan servir de solución para otras islas. Nuestra misión como administración es compartir nuestro conocimiento y estamos dispuestos a transferir nuestra experiencia con el objetivo de generar empleo en toda la región".



En este sentido, señala que "destacar en el desarrollo de proyectos de empleo nos reforzará como isla pudiendo influir en las políticas de empleo de todo el Estado. Por estas circunstancias podríamos ser protagonistas en la redacción de la nueva Estrategia para la Activación del Estado".