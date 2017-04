Fallece José Antonio Santana

José Antonio Santana Rodríguez, presidente de la Federación Canaria de Hostelería, Servicios, Comercio y Ocio (Fecao) en Santa Cruz de Tenerife, falleció en su domicilio en la madrugada de ayer a los 65 años, que acababa de cumplir el pasado 13 de abril. La noticia de su muerte cayó como un jarro de agua fría entre sus familiares, allegados, empresarios y responsables políticos, sobre todo de la ciudad de La Laguna de la que decía que no podía alejarse "ni muy lejos ni por mucho tiempo", tal y como recordaba ayer a su padrino, Berti Pérez Lucio.



Sus allegados lo definen como un hombre "emprendedor" y "apasionado" que comenzó su andadura profesional con un quiosco en La Laguna hasta que años más tarde llevó las riendas de varios negocios, entre ellos El Tinglado y Utopía, quizás los más conocidos.



"Sabíamos que padecía una enfermedad desde hacía un año aproximadamente, pero no se sabía qué era exactamente lo que tenía. Se hacía pruebas y análisis constantemente y estaba bajo control médico, pero no dieron con lo que tenía. De hecho, el pasado jueves se hizo los últimos análisis en el hospital", comenta Pérez Lucio, que lleva el área de publicidad y marketing de la patronal del sector del ocio.



Añade que José Antonio Santana tampoco dio muestras de tener un estado de salud muy debilitado y así comenta que "salvo algunos achaques puntuales que tenía un día, Pepe seguía siendo el mismo, de siempre, con el mismo ímpetu para luchar y defender las cosas en las que creía y, si se sabía que tenía razón, lo llevaba hasta las últimas consecuencias, luchaba hasta el final".



"Como persona tenía un carisma fuera de serie, era arrollador, muy cariñoso, pero quisquilloso, también", refiere Pérez Lucio quien añade que Santana "tuvo fuerzas hasta el final, aunque en algunas ocasiones, en los últimos meses, se le notaba que le faltaban fuerzas". Su ahijado recuerda que aunque José Antonio Santana nació en Las Palmas, siempre lo recordó viviendo en La Laguna, un tiempo más arriba, otras veces más abajo, pero de La Laguna nunca quiso alejarse", comenta.



A Santana se le recuerda por abanderar campañas curiosas, a veces con polémica, pero siempre lo hacía para defender al sector del ocio en las Islas porque "supo que es un motor económico importantísimo que genera miles de puestos de trabajo, a pesar de que gran parte de la actividad que desarrollan los negocios del ocio genera problemas, por los ruidos o los horarios de cierre", entre otras cuestiones, señala Antonio Vélez, secretario de Fecao.



Vélez mostró ayer su pesar por el fallecimiento de Santana, con el que trabajó durante los últimos 25 años". "Sabía que tenía problemas de salud, pero ha sido un mazazo que no esperaba, porque la noche del lunes hablamos por teléfono y estaba como siempre".



Santana fue polémico también y se le recordará cuando se posicionó en contra de la Ley Antitabaco, que prohibía fumar dentro de los locales que no tuvieran un espacio habilitado para ello. En 2010, en plena crisis económica, Santana creyó que era el peor escenario para aprobar una medida así. En aquella ocasión, invitó a los empresarios a rebelarse contra la ley y permitir a sus clientes fumar en el interior de los locales. También promovió que los bares se convirtieran en clubes de fumadores ante las pérdidas económicas que, con un año de vida de la ley, se calculaba ya en 50 millones de euros.



El que fuera presidente de la Fecao los últimos 25 años también denunció el supuesto afán recaudatorio de los ayuntamientos con las "sanciones arbitrarias" que imponían por el horario de cierre.



Otra de las campañas que lideró fue la de rechazar un convenio con la SGAE por el que se reconocía a esta entidad a cobrar tarifas en los locales de ocio y establecimientos hoteleros que tuvieran televisión o radio a disposición de los clientes.



El alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, señaló ayer de Santana que "siempre tenía en mente varios proyectos para la ciudad, incansable en su trabajo, lo podemos recordar por ser el impulsor de actos que han dado trascendencia al municipio como la celebración de la Semana Gastronómica de Vigilia o la Ruta de la Tapa de San Benito, que se ha consolidando con la presencia anual de miles de personas.



"José Antonio o Pepe Santana como lo conocíamos, ha sido un defensor del sector de la restauración, de hecho conocía muy bien este sector, y La Laguna también le debe mucho por fijarse y elegir nuestra ciudad histórica y su entorno para hacer realidad todos sus proyectos que siempre llevó a lo más alto. Hoy lloramos a Pepe Santana y le rendimos nuestro mayor reconocimiento", dijo.