Convocan a trabajadores y empresa para evitar la huelga en Naviera Armas

El Tribunal Laboral de Canarias ha convocado este martes a los representantes de los trabajadores y a la empresa Naviera Armas para buscar una solución a la huelga convocada para el día siguiente, según ha informado el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias (FSC-CCOO), Pedro Costeras.



Costeras ha afirmado en una nota que los trabajadores acudirán a la reunión "con la mejor disposición y buena fe para buscar una solución que permita desconvocar la huelga". "Esta solución ha de pasar por dar respuesta a las demandas de los trabajadores, siendo la principal de ellas el desbloqueo de las negociaciones del convenio colectivo", añadió.



A este respecto, Comisiones Obreras recuerda que los trabajadores están percibiendo los salarios con niveles del año 2010, tras acordar una congelación de los mismos para hacer frente a la crisis, pero con el compromiso de la empresa de revisarlo en el año 2016. Sin embargo, el sindicato afirma que esta revisión no se ha llevado a cabo y, por el contrario, la empresa ofrece un subida salarial cero para los años 2016 y 2017 y un incremento del 1 por ciento para el año 2018.



Costeras ha calificado de "inaceptable" esta oferta, pues "no hace justicia al enorme esfuerzo que han venido haciendo los trabajadores todos estos años para que la empresa pudiera salir a flote". De hecho, aclara que durante estos años la empresa ha logrado expansionarse, adquiriendo nuevos barcos, abriendo oficinas en ambas islas capitalinas, cotizando en bolsa o invirtiendo en la ampliación de infraestructuras portuarias.



Por ese motivo, considera que parte de esa mejora debe ir a la remuneración de los trabajadores, que "son los que han hecho posible esa mejora". El sindicato demanda una subida salarial del 2 por ciento para 2016 y sentarse a negociar las correspondientes a 2017 y 2018.



Según CCOO, los trabajadores se quejan también de la "endémica" falta de personal de la empresa, lo que se traduce en incrementos de las jornadas de trabajo sin que muchas de las horas prestadas sean siquiera remuneradas.



A la huelga, que de no mediar un acuerdo comenzará el miércoles 12 de abril a las 00.00 horas, están convocados los más de 230 trabajadores de tierra de la compañía y se llevará a cabo los días pares hasta el 2 de mayo.