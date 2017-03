Soria reaparece con críticas contra la política proteccionista de Trump

Casi un año después de abandonar el ruedo político, el exministro de Industria, Energía y Turismo José Manuel Soria reapareció ayer con críticas a la política proteccionista que propugna el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien, a su juicio, está despertando el mismo temor que se generó en 1980 cuando ganó el republicano Ronald Reagan, que pasó a la historia, según los americanos, como uno de sus grandes presidentes. Sin embargo, Soria tiene la impresión de que con el nuevo inquilino de la Casa Blanca no se está "ante el mismo caso".



En su primer acto público tras dejar en abril de 2016 todos sus cargos al salir su nombre en los papeles de Panamá y después de su renuncia al puesto de director ejecutivo del Banco Mundial, espera que "más pronto que tarde las cosas se reconduzcan" en EEUU.



Así lo aseguró en su intervención en la Cámara de Comercio de Gran Canaria, que acogió el IX Congreso Europeo Free Market Road Show, una iniciativa del Centro Austriaco de Economía, con la colaboración del Instituto Atlántico de Estudios Económicos y Sociales, que reunió a economistas, políticos y empresarios para debatir acerca de los retos a los que se enfrenta Europa.



Con gran expectación mediática y en el estreno de su consultoría Sorben Partners para asesorar a empresas en su expansión nacional e internacional, Soria intervino en el primer panel, titulado El auge del proteccionismo en el siglo XXI. Se refirió a la reunión del G20 este sábado en la ciudad alemana de Baden Baden, donde EEUU dificultó las negociaciones sobre el comercio mundial y logró que el organismo internacional no condenase el proteccionismo económico. Un hecho que Soria interpreta como "la peor señal que ha lanzado la Administración Trump en este tiempo".



Resaltó que en los últimos diez años en las citas del G20 ha habido siempre un llamamiento a condenar cualquier tipo de proteccionismo "sin paliativos de tipo alguno". En cambio, a instancias del secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, esa frase quedó excluida del comunicado final.



El expresidente del PP de Canarias evocó que durante su estancia en Estados Unidos vivió de cerca los debates electorales y pensaba que "era casi imposible que pudiera ganar Trump". Creía que una vez que el republicano venció en las urnas, cambiaría su discurso electoral.



En este sentido, señaló que se podría pensar que al llegar a la Casa Blanca su política de reducir impuestos y su plan de gastos en infraestructuras y Defensa podría "ser adrenalina" para la economía a corto y medio plazo, sin perjuicio del impacto negativo que eso tendría en el endeudamiento de EEUU.



Al entender de Soria, "el proteccionismo es empobrecimiento para todos" y defendió el libre mercado en el comercio internacional. Además de advertir de los riesgos de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el brexit, destacó que "los que más pierden ante una política como la de Trump son los consumidores americanos". "Esto no ha empezado bien, pero tampoco debemos ser pesimistas, al menos a largo plazo", añadió, al tiempo que defendió que "la libertad trae más progreso" y abogó por "los planteamientos liberales, con todas las limitaciones que tengan, porque también la globalización ha traído problemas".



Asimismo, apostó por reducir cotizaciones sociales y aumentar la imposición indirecta, "una medida que incentiva más las exportaciones y genera empleo". En ello coincidió el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Agustín Manrique de Lara, para quien España debe ir hacia la disminución de las cotizaciones sociales como única salida para recaudar más con menor presión fiscal.



Soria manifestó que uno de los mayores retos de Europa es el problema demográfico, el aumento de la esperanza de vida y la revolución digital, que "puede estar amortizando y destruyendo empleos que nunca más van a volver".



Dudas sobre el REF



Asimismo, el exvicepresidente del Gobierno regional cuestionó el Régimen Económico y Fiscal de Canarias y animó a reflexionar sobre medidas que tienen que ver con el intervencionismo y analizar si se está o no "en el camino adecuado". Considera que algunas herramientas de 1991 y 1996 se han convertido en permanentes y eso puede explicar la falta de competitividad de la industria canaria y, por tanto, una debilidad estructural que hace que el nivel de desempleo no baje.



El foro económico, inaugurado por el vicepresidente de la Cámara, Santiago de Armas, abordó, ante unos 40 asistentes, otras dos mesas redondas acerca de la economía colaborativa, en la que cualquiera puede ser proveedor y usuario, y el emprendimiento educativo.