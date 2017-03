La flota canaria encara la zafra de atún rojo bajo la amenaza de multas

La flota artesanal del Archipiélago encara el inicio de la zafra del atún rojo, programado para el próximo lunes a medianoche, bajo la amenaza de recibir sanciones de más de 1.000 euros. Si los pescadores se equivocan en más de un 10% en la estimación del peso de las piezas que transportan a bordo respecto al tonelaje final que se comprueba una vez desembarcadas, serán multados.



El malestar entre los atuneros isleños no para de crecer. Los 241 buques cañeros del caladero canario tienen que repartirse un exiguo 1,2% de la cuota fija de España, 48,8 toneladas de las 4.031,4 con las que cuenta el país frente a las 1.149,2 que comparten los seis cerqueros del Mediterráneo. Con la suma del cupo del Fondo de Maniobra, los pescadores del Archipiélago contarán finalmente con 188,8 toneladas. Una cantidad que está lejos de satisfacer a la flota canaria, pues numerosas embarcaciones cerrarán la campaña con las arcas vacías.



Ahora, en la instrucción específica que la Secretaría General de Pesca ha enviado a las cofradías canarias para notificar el inicio de la pesca, se advierte de que "el margen de tolerancia autorizado en las estimaciones anotadas en el diario de pesca de los kilos transportados a bordo será del 10% respecto a los kilos finalmente desembarcados" para dar cumplimiento al artículo 14 del reglamento de control 1224 / 2009.



El presidente de la Federación Regional de Pescadores de Canarias, Fernando Gutiérrez, transmite el malestar del sector por lo que considera un "atropello" a su actividad por la dificultad de calcular sin apenas margen para el error. "¿Es esta situación de justicia?", se pregunta.



En el manual facilitado a los pescadores, además de detallar los pasos que deben seguir los pescadores en el envío de la información a Madrid de las capturas realizadas -tanto si se dan como si no-, se advierte de que en caso de que no se computen las comunicaciones diarias, la Secretaría General de Pesca ordenará "el cierre precautorio inmediato de la pesquería".



En caso de la cuota no se consuma en un solo día, como ha ocurrido en ejercicios anteriores en el caladero canario, la campaña se cerrará durante el fin de semana, desde la media noche del sábado hasta las 23.59 horas del domingo.