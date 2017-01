La banca debe devolver 210 millones por las cláusulas suelo en Canarias

Medio centenar de personas participó ayer en una asamblea informativa convocada por la Asociación para la Defensa de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) en la capital grancanaria sobre la devolución de las cláusulas suelo de las hipotecas tras diversos fallos judiciales.

No obstante, de 90.000 a 100.000 canarios pueden reclamar el reembolso de las cantidades cobradas a causa de las disposiciones contractuales que limitan a un tipo fijo mínimo el cálculo de los intereses a pagar en las hipotecas variables, lo que impide beneficiarse de la disminución del euribor a partir de un determinado nivel, según el cálculo del coordinador de Adicae en Canarias, Manuel Fajardo. Con casi dos millones de afectados en todo el Estado, el fraude de las cláusulas suelo motivó la celebración este lunes de reuniones simultáneas a través de videoconferencia en una treintena de ciudades españolas, tercera cita después del dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a finales de diciembre que rechazó la doctrina del Supremo sobre un límite de la retroactividad del reintegro y obligó a devolver todo el dinero cobrado de más por las entidades financieras.

Según Adicae, la decisión implica un ahorro medio de 1.800 a 2.000 euros anuales para una hipoteca de 150.000 euros a 30 años con una cláusula suelo del 2,5 al 3% y supone la devolución total por la banca de alrededor de 4.200 millones de euros en España, 210 millones en Canarias. "Ya nadie discute que todas las cláusulas suelo de todas las entidades son nulas y ya nadie discute que se tenga que devolver con carácter retroactivo, pero queda por despejar las incógnitas del cuándo y del cómo", subrayó Manuel Fajardo.

Antes que una resolución en la Audiencia Provincial de Madrid, en el marco de una demanda interpuesta por Adicae junto a 15.000 consumidores (alrededor de 600 en Canarias), este viernes se prevé la aprobación de un mecanismo extrajudicial en Consejo de Ministros, un real decreto ley ya aplazado en dos ocasiones a la búsqueda de consenso político. "A priori, hay flecos que no nos satisfacen", adelantó el responsable de Adicae en el Archipiélago sobre el borrador ministerial. Desde el colectivo de usuarios bancarios se solicita para el procedimiento extrajudicial un carácter universal, que no se limite a la primera o habitual vivienda; y total, que se devuelva el 100% y no se excluyan los intereses; además de rapidez y gratuidad. También exige Adicae transparencia, por ejemplo, mediante la participación de las asociaciones de consumidores en un órgano de control junto a las entidades bancarias y las administraciones públicas para evitar los "abusos de siempre" por parte del sector financiero.

No en vano, Manuel Fajardo garantizó que la banca repercutirá sobre los clientes el sobrecoste generado por la devolución de las cláusulas suelo y, "de hecho, ya han subido las comisiones en torno al 185% en los últimos dos o tres años, muy por encima de la media europea, y entidades rescatadas por el Estado español con dinero público, como Bankia, las que más". Hasta la aprobación del decreto, incluso durante su vigencia, el coordinador de Adicae en Canarias recomendó a los clientes hipotecarios "actuar con cautela, que los afectados no se comprometan ante la primera propuesta del banco y consulten con un profesional"

Para asesorarse y asociarse a Adicae acudió a la asamblea medio centenar de afectados.