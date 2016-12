Rato defraudó en su declaración de la renta

El ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato cometió seis delitos fiscales, por los que perpetró un fraude de 2,6 millones de euros, en sus declaraciones de la renta de los años 2011, 2012, 2013 y 2014. Los presuntos delitos, de los que informa el diario ´El Mundo´, hacen mención a pagos recibidos por los que no se tributó la cuota correspondiente al IRPF y el Impuesto de Sociedades.

Según la información del citado diario, que cita a fuentes de la Fiscalía Anticorrupción, el Ministerio Público considera que estos delitos no habrían prescrito, y cree que no el presunto fraude cometido por Rato por los cobros de conferencias no debería prescribir, un caso que ha sido archivado por el juez encargado de la investigación.