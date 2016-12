El FMI respalda la continuidad de Lagarde pese al fallo judicial que la condenó

El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) expresó su "total confianza" en la capacidad de la directora gerente de la institución, Christine Lagarde, para seguir desempeñando sus funciones aunque ha sido condenada por un tribunal francés por negligencia en el llamado caso Tapie durante su etapa como ministra de Economía y Finanzas de su país.

El máximo órgano ejecutivo del FMI reafirmó "su total confianza en la capacidad de la directora gerente para continuar desempeñando de manera efectiva sus funciones".

La sentencia, que no conlleva pena, sostuvo que la gestión de Lagarde fue "de un cuestionable descuido y precipitado" y que "excede la mera negligencia". Lagarde no apelará la sentencia de la Corte de Justicia de la República de Francia (CJR). "No estoy satisfecha, pero hay un momento en el que uno tiene que parar, pasar página y seguir adelante para continuar trabajando con aquellos que han expresado su confianza en mí", declaró.