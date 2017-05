Partido:FC Barcelona Lassa - Iberostar Tenerife

cuarto 1 Minuto 00' Puntos 2 Resultado 0 - 2 Georgios Bogris Iberostar Tenerife " Canasta de Georgios Bogris con asistencia de Nicolas Richotti cuarto 1 Minuto 00' Puntos 3 Resultado 0 - 5 Aaron Doornekamp Iberostar Tenerife " Triple de Aaron Doornekamp con asistencia de Nicolas Richotti cuarto 1 Minuto 01' Puntos - Resultado 0 - 5 Víctor Claver FC Barcelona Lassa " Víctor Claver falla el triple. El rebote defensivo es para Nicolas Richotti. cuarto 1 Minuto 01' Puntos - Resultado 0 - 5 Aaron Doornekamp Iberostar Tenerife " Aaron Doornekamp falla el triple. El rebote defensivo es para Ante Tomic. cuarto 1 Minuto 01' Puntos 3 Resultado 3 - 5 Stratos Perperoglou FC Barcelona Lassa " Triple de Stratos Perperoglou con asistencia de Brad Oleson cuarto 1 Minuto 02' Puntos - Resultado 3 - 7 Stratos Perperoglou FC Barcelona Lassa " Stratos Perperoglou falla el triple. El rebote ofensivo es para Víctor Claver cuarto 1 Minuto 02' Puntos - Resultado 3 - 7 Víctor Claver FC Barcelona Lassa " Víctor Claver falla la canasta. El rebote defensivo es para Georgios Bogris. cuarto 1 Minuto 02' Puntos 2 Resultado 3 - 9 Georgios Bogris Iberostar Tenerife " Bandeja de Georgios Bogris con asistencia de Rodrigo San Miguel cuarto 1 Minuto 03' Puntos - Resultado 3 - 9 Tyrese Rice FC Barcelona Lassa " Tyrese Rice falla el triple cuarto 1 Minuto 03' Puntos - Resultado 4 - 9 Georgios Bogris Iberostar Tenerife " Georgios Bogris falla la canasta. El rebote defensivo es para Brad Oleson. cuarto 1 Minuto 03' Puntos - Resultado 4 - 9 Tyrese Rice FC Barcelona Lassa " Tyrese Rice falla la canasta. El rebote ofensivo es para Ante Tomic cuarto 1 Minuto 04' Puntos 2 Resultado 6 - 9 Ante Tomic FC Barcelona Lassa " Canasta de Ante Tomic cuarto 1 Minuto 04' Puntos - Resultado 6 - 9 Nicolas Richotti Iberostar Tenerife " Nicolas Richotti falla el triple. El rebote defensivo es para Ante Tomic. cuarto 1 Minuto 04' Puntos - Resultado 6 - 9 Tyrese Rice FC Barcelona Lassa " Tyrese Rice falla el triple. El rebote defensivo es para Tariq Kirksay. cuarto 1 Minuto 04' Puntos 2 Resultado 8 - 9 Víctor Claver FC Barcelona Lassa " Mate de Víctor Claver tras un contraataque, con asistencia de Stratos Perperoglou cuarto 1 Minuto 05' Puntos - Resultado 8 - 9 Aaron Doornekamp Iberostar Tenerife " Aaron Doornekamp falla la canasta. El rebote defensivo es para Víctor Claver. cuarto 1 Minuto 05' Puntos - Resultado 8 - 9 Petteri Koponen FC Barcelona Lassa " Petteri Koponen falla la canasta. El rebote defensivo es para Tariq Kirksay. cuarto 1 Minuto 05' Puntos - Resultado 8 - 9 Aaron Doornekamp Iberostar Tenerife " Aaron Doornekamp falla el triple cuarto 1 Minuto 05' Puntos - Resultado 8 - 9 Stratos Perperoglou FC Barcelona Lassa " Stratos Perperoglou falla el triple. El rebote ofensivo es para Petteri Koponen cuarto 1 Minuto 05' Puntos 2 Resultado 10 - 9 Ante Tomic FC Barcelona Lassa " Gancho de Ante Tomic cuarto 1 Minuto 06' Puntos 2 Resultado 12 - 9 Ante Tomic FC Barcelona Lassa " Canasta de Ante Tomic con asistencia de Stratos Perperoglou cuarto 1 Minuto 06' Puntos 2 Resultado 12 - 11 Fran Vázquez Iberostar Tenerife " Canasta de Fran Vázquez cuarto 1 Minuto 07' Puntos 3 Resultado 13 - 14 Ferran Bassas Iberostar Tenerife " Triple de Ferran Bassas con asistencia de Davin White cuarto 1 Minuto 07' Puntos - Resultado 13 - 14 Petteri Koponen FC Barcelona Lassa " Petteri Koponen falla la canasta. El rebote defensivo es para Aaron Doornekamp. cuarto 1 Minuto 08' Puntos - Resultado 13 - 14 Davin White Iberostar Tenerife " Davin White falla el triple. El rebote defensivo es para Ante Tomic. cuarto 1 Minuto 08' Puntos - Resultado 13 - 14 Ante Tomic FC Barcelona Lassa " Ante Tomic falla la canasta. El rebote defensivo es para Aaron Doornekamp. cuarto 1 Minuto 08' Puntos 2 Resultado 13 - 16 Fran Vázquez Iberostar Tenerife " Canasta de Fran Vázquez cuarto 1 Minuto 09' Puntos - Resultado 13 - 16 Tyrese Rice FC Barcelona Lassa " Tyrese Rice falla el triple. El rebote defensivo es para Fran Vázquez. cuarto 1 Minuto 09' Puntos 3 Resultado 13 - 19 Marius Grigonis Iberostar Tenerife " Triple de Marius Grigonis con asistencia de Davin White cuarto 1 Minuto 09' Puntos 2 Resultado 15 - 19 Marcus Eriksson FC Barcelona Lassa " Canasta de Marcus Eriksson cuarto 1 Minuto 10' Puntos - Resultado 15 - 19 Davin White Iberostar Tenerife " Davin White falla la canasta. El rebote defensivo es para Marcus Eriksson. cuarto 2 Minuto 00' Puntos - Resultado 15 - 19 Petteri Koponen FC Barcelona Lassa " Petteri Koponen falla el triple cuarto 2 Minuto 00' Puntos - Resultado 15 - 19 Will Hanley Iberostar Tenerife " Will Hanley falla la canasta. El rebote ofensivo es para Fran Vázquez cuarto 2 Minuto 00' Puntos 2 Resultado 15 - 21 Fran Vázquez Iberostar Tenerife " Canasta de Fran Vázquez cuarto 2 Minuto 01' Puntos - Resultado 15 - 21 Alex Renfroe FC Barcelona Lassa " Alex Renfroe falla el triple cuarto 2 Minuto 01' Puntos 2 Resultado 17 - 21 Alex Renfroe FC Barcelona Lassa " Bandeja de Alex Renfroe cuarto 2 Minuto 01' Puntos 3 Resultado 17 - 24 Davin White Iberostar Tenerife " Triple de Davin White con asistencia de Ferran Bassas cuarto 2 Minuto 02' Puntos - Resultado 17 - 24 Marcus Eriksson FC Barcelona Lassa " Marcus Eriksson falla la canasta. El rebote ofensivo es para Alexander Vezenkov cuarto 2 Minuto 02' Puntos - Resultado 17 - 24 Will Hanley Iberostar Tenerife " Will Hanley falla la canasta. El rebote defensivo es para Marcus Eriksson. cuarto 2 Minuto 02' Puntos 2 Resultado 19 - 24 Alexander Vezenkov FC Barcelona Lassa " Bandeja de Alexander Vezenkov tras un contraataque cuarto 2 Minuto 03' Puntos - Resultado 19 - 24 Marius Grigonis Iberostar Tenerife " Marius Grigonis falla la canasta. El rebote defensivo es para Moussa Diagne. cuarto 2 Minuto 03' Puntos 3 Resultado 19 - 27 Davin White Iberostar Tenerife " Triple de Davin White cuarto 2 Minuto 03' Puntos 2 Resultado 21 - 27 Alexander Vezenkov FC Barcelona Lassa " Canasta de Alexander Vezenkov con asistencia de Marcus Eriksson cuarto 2 Minuto 03' Puntos - Resultado 21 - 27 Davin White Iberostar Tenerife " Davin White falla la canasta. El rebote ofensivo es para Mamadou Niang cuarto 2 Minuto 04' Puntos 2 Resultado 23 - 27 Juan Carlos Navarro FC Barcelona Lassa " Bomba de Juan Carlos Navarro cuarto 2 Minuto 04' Puntos - Resultado 23 - 27 Juan Carlos Navarro FC Barcelona Lassa " Juan Carlos Navarro falla la canasta. El rebote defensivo es para Georgios Bogris. cuarto 2 Minuto 05' Puntos - Resultado 23 - 27 Nicolas Richotti Iberostar Tenerife " Nicolas Richotti falla el triple. El rebote defensivo es para Alexander Vezenkov. cuarto 2 Minuto 06' Puntos - Resultado 23 - 27 Alexander Vezenkov FC Barcelona Lassa " Alexander Vezenkov falla la canasta. El rebote ofensivo es para Ante Tomic cuarto 2 Minuto 06' Puntos - Resultado 23 - 27 Ante Tomic FC Barcelona Lassa " Ante Tomic falla la canasta. El rebote defensivo es para Tariq Kirksay. cuarto 2 Minuto 06' Puntos - Resultado 23 - 27 Tariq Kirksay Iberostar Tenerife " Tariq Kirksay falla la canasta. El rebote defensivo es para Juan Carlos Navarro. cuarto 2 Minuto 06' Puntos - Resultado 23 - 27 Tariq Kirksay Iberostar Tenerife " Tariq Kirksay falla el triple. El rebote ofensivo es para Aaron Doornekamp cuarto 2 Minuto 07' Puntos 3 Resultado 23 - 30 Nicolas Richotti Iberostar Tenerife " Triple de Nicolas Richotti con asistencia de Aaron Doornekamp cuarto 2 Minuto 07' Puntos - Resultado 23 - 30 Juan Carlos Navarro FC Barcelona Lassa " Juan Carlos Navarro falla el triple. El rebote defensivo es para Nicolas Richotti. cuarto 2 Minuto 07' Puntos - Resultado 23 - 30 Aaron Doornekamp Iberostar Tenerife " Aaron Doornekamp falla el triple. El rebote defensivo es para Marcus Eriksson. cuarto 2 Minuto 07' Puntos 3 Resultado 26 - 30 Alex Renfroe FC Barcelona Lassa " Triple de Alex Renfroe con asistencia de Alexander Vezenkov cuarto 2 Minuto 08' Puntos 2 Resultado 26 - 32 Georgios Bogris Iberostar Tenerife " Bomba de Georgios Bogris con asistencia de Nicolas Richotti cuarto 2 Minuto 08' Puntos - Resultado 28 - 32 Nicolas Richotti Iberostar Tenerife " Nicolas Richotti falla la bandeja. El rebote defensivo es para Alexander Vezenkov. cuarto 2 Minuto 09' Puntos 2 Resultado 30 - 32 Ante Tomic FC Barcelona Lassa " Gancho de Ante Tomic cuarto 2 Minuto 09' Puntos - Resultado 30 - 32 Georgios Bogris Iberostar Tenerife " Georgios Bogris falla la canasta cuarto 2 Minuto 09' Puntos - Resultado 30 - 32 Stratos Perperoglou FC Barcelona Lassa " Stratos Perperoglou falla el triple. El rebote ofensivo es para Brad Oleson cuarto 3 Minuto 00' Puntos - Resultado 33 - 32 Davin White Iberostar Tenerife " Davin White falla el triple. El balón se va fuera. cuarto 3 Minuto 00' Puntos 2 Resultado 35 - 32 Tyrese Rice FC Barcelona Lassa " Bomba de Tyrese Rice cuarto 3 Minuto 01' Puntos 2 Resultado 35 - 34 Georgios Bogris Iberostar Tenerife " Canasta de Georgios Bogris con asistencia de Davin White cuarto 3 Minuto 01' Puntos - Resultado 36 - 34 Tariq Kirksay Iberostar Tenerife " Tariq Kirksay falla la canasta. El rebote defensivo es para Ante Tomic. cuarto 3 Minuto 02' Puntos 3 Resultado 36 - 37 Rodrigo San Miguel Iberostar Tenerife " Triple de Rodrigo San Miguel con asistencia de Aaron Doornekamp cuarto 3 Minuto 02' Puntos - Resultado 36 - 37 Stratos Perperoglou FC Barcelona Lassa " Stratos Perperoglou falla el triple. El rebote defensivo es para Rodrigo San Miguel. cuarto 3 Minuto 02' Puntos 2 Resultado 36 - 39 Georgios Bogris Iberostar Tenerife " Canasta de Georgios Bogris cuarto 3 Minuto 03' Puntos - Resultado 36 - 39 Víctor Claver FC Barcelona Lassa " Víctor Claver falla el triple. El rebote defensivo es para Rodrigo San Miguel. cuarto 3 Minuto 03' Puntos - Resultado 36 - 39 Georgios Bogris Iberostar Tenerife " Georgios Bogris falla la canasta. El rebote defensivo es para Víctor Claver. cuarto 3 Minuto 03' Puntos 2 Resultado 38 - 39 Ante Tomic FC Barcelona Lassa " Canasta de Ante Tomic con asistencia de Tyrese Rice cuarto 3 Minuto 04' Puntos - Resultado 38 - 39 Tyrese Rice FC Barcelona Lassa " Tyrese Rice falla la canasta. El rebote defensivo es para Georgios Bogris. cuarto 3 Minuto 04' Puntos 3 Resultado 38 - 42 Davin White Iberostar Tenerife " Triple de Davin White con asistencia de Nicolas Richotti cuarto 3 Minuto 05' Puntos - Resultado 38 - 42 Tyrese Rice FC Barcelona Lassa " Tyrese Rice falla el triple. El rebote ofensivo es para Víctor Claver cuarto 3 Minuto 05' Puntos - Resultado 38 - 42 Nicolas Richotti Iberostar Tenerife " Nicolas Richotti falla la canasta. El rebote defensivo es para Víctor Claver. cuarto 3 Minuto 06' Puntos - Resultado 38 - 42 Davin White Iberostar Tenerife " Davin White falla la canasta. El rebote defensivo es para Víctor Claver. cuarto 3 Minuto 06' Puntos 2 Resultado 40 - 42 Tyrese Rice FC Barcelona Lassa " Bandeja de Tyrese Rice tras un contraataque cuarto 3 Minuto 06' Puntos - Resultado 40 - 42 Fran Vázquez Iberostar Tenerife " Fran Vázquez falla la canasta. El rebote defensivo es para Víctor Claver. cuarto 3 Minuto 06' Puntos - Resultado 40 - 42 Tyrese Rice FC Barcelona Lassa " Tyrese Rice falla la canasta. El rebote ofensivo es para Moussa Diagne cuarto 3 Minuto 06' Puntos - Resultado 40 - 42 Moussa Diagne FC Barcelona Lassa " Rebote ofensivo de Moussa Diagne tras fallar su lanzamiento a canasta cuarto 3 Minuto 06' Puntos 2 Resultado 42 - 42 Moussa Diagne FC Barcelona Lassa " Mate de Moussa Diagne cuarto 3 Minuto 07' Puntos 3 Resultado 42 - 45 Aaron Doornekamp Iberostar Tenerife " Triple de Aaron Doornekamp cuarto 3 Minuto 07' Puntos - Resultado 43 - 47 Moussa Diagne FC Barcelona Lassa " Moussa Diagne falla la canasta. El rebote defensivo es para Aaron Doornekamp. cuarto 3 Minuto 07' Puntos 3 Resultado 43 - 50 Aaron Doornekamp Iberostar Tenerife " Triple de Aaron Doornekamp con asistencia de Marius Grigonis cuarto 3 Minuto 08' Puntos 2 Resultado 45 - 50 Petteri Koponen FC Barcelona Lassa " Canasta de Petteri Koponen cuarto 3 Minuto 08' Puntos 3 Resultado 45 - 53 Ferran Bassas Iberostar Tenerife " Triple de Ferran Bassas con asistencia de Aaron Doornekamp cuarto 3 Minuto 08' Puntos - Resultado 45 - 53 Alex Renfroe FC Barcelona Lassa " Alex Renfroe falla el triple. El rebote ofensivo es para Víctor Claver cuarto 3 Minuto 09' Puntos 3 Resultado 48 - 53 Petteri Koponen FC Barcelona Lassa " Triple de Petteri Koponen con asistencia de Alex Renfroe cuarto 3 Minuto 10' Puntos - Resultado 48 - 53 Davin White Iberostar Tenerife " Davin White falla el triple cuarto 4 Minuto 00' Puntos 2 Resultado 50 - 53 Víctor Claver FC Barcelona Lassa " Bandeja de Víctor Claver cuarto 4 Minuto 00' Puntos 3 Resultado 50 - 56 Aaron Doornekamp Iberostar Tenerife " Triple de Aaron Doornekamp con asistencia de Rodrigo San Miguel cuarto 4 Minuto 00' Puntos 3 Resultado 53 - 56 Víctor Claver FC Barcelona Lassa " Triple de Víctor Claver con asistencia de Alex Renfroe cuarto 4 Minuto 01' Puntos - Resultado 53 - 57 Davin White Iberostar Tenerife " Davin White falla la canasta. El rebote defensivo es para Víctor Claver. cuarto 4 Minuto 01' Puntos - Resultado 53 - 57 Alexander Vezenkov FC Barcelona Lassa " Alexander Vezenkov falla el triple. El rebote defensivo es para Aaron Doornekamp. cuarto 4 Minuto 02' Puntos 3 Resultado 53 - 60 Rodrigo San Miguel Iberostar Tenerife " Triple de Rodrigo San Miguel con asistencia de Georgios Bogris cuarto 4 Minuto 02' Puntos 3 Resultado 56 - 60 Víctor Claver FC Barcelona Lassa " Triple de Víctor Claver con asistencia de Petteri Koponen cuarto 4 Minuto 03' Puntos - Resultado 56 - 60 Alexander Vezenkov FC Barcelona Lassa " Alexander Vezenkov falla la canasta. El rebote ofensivo es para Alex Renfroe cuarto 4 Minuto 03' Puntos - Resultado 56 - 60 Petteri Koponen FC Barcelona Lassa " Petteri Koponen falla la canasta. El rebote defensivo es para Georgios Bogris. cuarto 4 Minuto 04' Puntos - Resultado 56 - 60 Davin White Iberostar Tenerife " Davin White falla la canasta por un tapón de Víctor Claver cuarto 4 Minuto 04' Puntos - Resultado 56 - 60 Davin White Iberostar Tenerife " Davin White falla la bandeja. El rebote defensivo es para Alexander Vezenkov. cuarto 4 Minuto 05' Puntos - Resultado 56 - 60 Nicolas Richotti Iberostar Tenerife " Nicolas Richotti falla el triple. El rebote ofensivo es para Aaron Doornekamp cuarto 4 Minuto 05' Puntos - Resultado 56 - 60 Aaron Doornekamp Iberostar Tenerife " Aaron Doornekamp falla la canasta. El rebote ofensivo es para Marius Grigonis cuarto 4 Minuto 05' Puntos - Resultado 56 - 60 Alex Renfroe FC Barcelona Lassa " Alex Renfroe falla la canasta por un tapón de Tariq Kirksay cuarto 4 Minuto 05' Puntos 2 Resultado 56 - 62 Tariq Kirksay Iberostar Tenerife " Canasta de Tariq Kirksay con asistencia de Aaron Doornekamp cuarto 4 Minuto 05' Puntos - Resultado 56 - 62 Petteri Koponen FC Barcelona Lassa " Petteri Koponen falla el triple. El rebote defensivo es para Aaron Doornekamp. cuarto 4 Minuto 06' Puntos 3 Resultado 56 - 65 Aaron Doornekamp Iberostar Tenerife " Triple de Aaron Doornekamp con asistencia de Tariq Kirksay cuarto 4 Minuto 06' Puntos - Resultado 56 - 65 Alexander Vezenkov FC Barcelona Lassa " Alexander Vezenkov falla el triple cuarto 4 Minuto 06' Puntos 2 Resultado 58 - 65 Marcus Eriksson FC Barcelona Lassa " Canasta de Marcus Eriksson y tiro libre adicional por la &NROª falta de Tariq Kirksay cuarto 4 Minuto 07' Puntos 2 Resultado 59 - 67 Georgios Bogris Iberostar Tenerife " Bandeja de Georgios Bogris con asistencia de Ferran Bassas cuarto 4 Minuto 07' Puntos 2 Resultado 61 - 67 Ante Tomic FC Barcelona Lassa " Alley-Hoop de Ante Tomic con asistencia de Tyrese Rice cuarto 4 Minuto 08' Puntos - Resultado 61 - 67 Ferran Bassas Iberostar Tenerife " Rebote ofensivo de Ferran Bassas tras fallar una bandeja cuarto 4 Minuto 08' Puntos - Resultado 61 - 67 Aaron Doornekamp Iberostar Tenerife " Aaron Doornekamp falla el triple. El rebote defensivo es para Alexander Vezenkov. cuarto 4 Minuto 08' Puntos 3 Resultado 64 - 67 Tyrese Rice FC Barcelona Lassa " Triple de Tyrese Rice cuarto 4 Minuto 08' Puntos 2 Resultado 64 - 69 Marius Grigonis Iberostar Tenerife " Canasta de Marius Grigonis cuarto 4 Minuto 09' Puntos - Resultado 64 - 69 Marcus Eriksson FC Barcelona Lassa " Marcus Eriksson falla el triple. El rebote ofensivo es para Alexander Vezenkov cuarto 4 Minuto 09' Puntos - Resultado 64 - 69 Tyrese Rice FC Barcelona Lassa " Tyrese Rice falla el triple. El rebote defensivo es para Georgios Bogris. cuarto 4 Minuto 09' Puntos 2 Resultado 64 - 71 Davin White Iberostar Tenerife " Canasta de Davin White cuarto 4 Minuto 10' Puntos - Resultado 65 - 73 Brad Oleson FC Barcelona Lassa " Brad Oleson falla el triple. El rebote defensivo es para Tariq Kirksay.