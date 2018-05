Tim: "Debemos estar más concentrados y ser más inteligentes"

Pese a no estar extremadamente fino en el tiro de tres y en los libres, Tim Abromaitis confirmó el domingo el buen momento de forma por el que atraviesa en este tramo final del curso, si bien su aportación no sirvió para dar la sorpresa en Madrid. "Cada error que cometimos nos castigaron y nos hicieron muchos puntos tras robo, errores que contra un equipo como ellos no puedes permitirte, por lo que debemos corregirlo. Creo que hicimos un buen esfuerzo y competimos, por lo que si logramos estar más concentrados y somos inteligentes, tendremos opciones", señaló ayer el ala pívot del cuadro lagunero.

Cuestionado por la posibilidad de que hoy el Madrid también salga mucho más metido que en el estreno de la serie, Abromaitis considera que "es muy fácil decir que no jugaron con toda la intensidad posible, pero a la misma vez salieron con un 11-0. Estaban listos para jugar, pero es verdad que pueden mejorar, por lo que lo tenemos que dar el máximo nivel". Sobre la posibilidad de que San Miguel vuelva a ser baja, Tim admite que "es el líder del equipo en la cancha y sin él todo es muy diferente". "Seguro que si puede ayudarnos, lo hará", señaló al respecto, antes de exculpar a Ponitka, por "no jugar su mejor partido" porque "todos debemos hacerlo mejor". "Es un grandísimo jugador y es capaz de hacer un gran encuentro", dijo en referencia al duelo de hoy.

Ahondando en las claves para esta noche, Abromaitis tiene claro que el Iberostar "debe rebotear mejor" para "evitar que vuelvan a coger 16 rebotes ofensivos", sin olvidarse de "evitar pérdidas" y no fallar "los tiros abiertos ni los libres", una de las rémoras del domingo.