Un punto de honor

Malbasic chafó la fiesta del Carranza. El futbolista balcánico -otra vez suplente- emergió de la nada para firmar con un descomunal zapatazo (91') un empate que no vale a ninguno. Al Cádiz, que se las prometía muy felices, le complica sobremanera su presencia en la promoción; al Tenerife no le basta para seguir con opciones pero sí alimenta su autoestima. Si había dudas sobre la actitud del plantel, las zafó de un plumazo el cuadro isleño, que dio la cara y peleó hasta el final.

Cádiz y Tenerife reeditaron anoche el mismo duelo que firmaron en la última promoción, con idéntico ambiente (una olla a presión) y algunos de los mismos protagonistas sobre el terreno de juego. La gran diferencia era la posición del representativo, absolutamente alejado de la pugna por la promoción y centrado solo en defender su orgullo. Y también el de Etxeberria, que ha llegado a este tramo final de la competición con afán reivindicativo y en modo peleón.

El técnico vasco volvió a optar por una alineación de titularísimos. Nada de rotaciones ni de premios a los actores secundarios. Tan solo se apartó del once inicial Camille, que se quedó en la Isla lesionado; y hasta se forzó a Villar, lastrado desde el día antes del viaje por un aparatoso golpe que sufrió en el entrenamiento del jueves. El onubense volvía a la que fue su casa, así que andaba con ganas de lucirse aunque finalmente no marcara.

El gran reto del Tenerife era que no pareciera que solo el Cádiz se jugaba la vida. El cuadro amarillo venía de dejarse tres puntos de oro en Barcelona, así que la de ayer era una auténtica final en su camino a los play off. Después de lo ocurrido anoche, la autopista a las plazas cabeceras se convierte en un sudoku para los de Cervera, al que se vio sufrir de lo lindo desde el banquillo por el cariz que adoptó el envite en su tramo final, cuando parecía sentenciado.

Convertido el Carranza en una espectacular caldera -no cabía ni un alma más-, el partido empezó con una estruendosa banda sonora y los dos equipos dispuestos a fajarse. La intensidad era plena en ambos contendientes, como así demostró el asalto inicial. La primera gran sorpresa estuvo en el once visitante. Convencido de que cualquier opción de triunfo pasaba por parar a Álvaro García (el gran puñal cadista), optó Etxeberria por fortificar el costado derecho con la dupla Cámara-Luis Pérez. El andaluz, esta vez, jugó como extremo.

La apuesta del técnico blanquiazul le salió bien en el episodio inicial. Acusaba el Cádiz sus sensibles bajas (Garrido, José Mari, Barral, Salvi...) y, atenazado por los nervios, concedía la pelota y el protagonismo a los foráneos. Se suponía que incluso desde esta tesitura podían llegar las ocasiones para los andaluces, pero en 45 minutos apenas hubo oportunidades claras. Tanto es así que el partido sembró murmullos e inquietud en el graderío del Carranza. No estaban cómodos los de Cervera, sí los de Etxeberria, que jugaban con el aliciente de que se daban entonces los resultados idóneos para seguir (si ganaba) con alguna opción de promoción para la venidera jornada final.

La segunda mitad fue diferente. Se fue difuminando el Tenerife ante un equipo local que exhibió uñas y dientes para llegar con más frecuencia a Dani. No obstante, el gol vino de la manera más insospechada, en un obús de Perea que alojó el cuero adonde no llegó el portero. El envite entró en una fase sin dominador claro, con ambos equipos en busca del final en medio del desorden. Y ahí iba a salir triunfador el Tenerife. Pareció que los cambios hubiesen llegado a destiempo, pero justamente uno de los revulsivos blanquiazules (Malbasic) iba a comparecer en escena para demostrar que los suyos no había dicho aún su última palabra.

Hacía semanas que el play off era ya una quimera impensable para los insulares. Así que solo estaba en cuestión su orgullo, que salvaron con creces. La asunción de responsabilidades, la búsqueda de las causas de esta temporada horrorosa y otras muchas cuestiones pendientes se dirimirán en los próximos días. Pero lo de ayer era un partido por el honor. Y el del representativo quedó sano y salvo en la olla a presión que fue anoche el Carranza.