El Tenerife, juez y parte

Tras birlarle tres puntos con los que contaba el Sporting para el ascenso por la vía rápida, el Tenerife puede hoy quitarle otros tres al Cádiz que son vitales para los amarillos, que quiere ir a la promoción. Sin quererlo, el cuadro blanquiazul se convierte en juez de la liga en su tramo final. Eso sí, con ínfimas opciones de disputar la promoción como sexto clasificado y que pretende apurar hoy en el penúltimo sorbo de la competición (Ramón de Carranza, 19:30 horas).

El curso de los acontecimientos ha demostrado que un triunfo blanquiazul ante Almería o Reus -empató ambos envites- le habría dado opciones reales de disputar el play off. Ahora, le quedan tan solo las matemáticas: ganar y esperar una carambola que parece improbable, por cuanto una sola victoria de Oviedo, Numancia u Osasuna reduciría a cero las opciones del representativo.

Sea como fuere, el Tenerife se juega también el honor. No saldrá a pasearse. Ni se permitirá los síntomas de relajación que aparecieron a ratos durante la racha funesta (cinco partidos sin victorias) que apearon a los isleños del sueño de la promoción. Además, está en discusión la renovación de Etxeberria, reforzado por la solidez de su discurso y el vigor exhibido contra el Sporting, cuando el equipo dejó un muy buen sabor de boca. Lo normal es que el vasco apueste por el mismo once de la semana pasada y aparque posibles rotaciones para mejor ocasión. Su propósito es alimentar la reputación blanquiazul. "Vamos a pelear no solo por cada partido, sino por cada balón. Por nuestra profesión, por nosotros, por la competición y por la afición", prometía hace ahora siete días.

El morbo en la cita de esta tarde es adicional por el cruce con Álvaro Cervera, figura imprescindible en la historia reciente del club y gran artífice del último ascenso, pero también elemento central de una fractura en el tinerfeñismo que aún se percibe. Causa tanta controversia, filias y fobias que todavía hoy se habla de él. Será paradójico que el Tenerife pueda ejercer de juez para su Cádiz, desinflado por su último e inesperado tropiezo en el campo del Barça B. A los gaditanos les espera un calendario tan intrincado como exigente (Tenerife y Granada) para amarrar su pase a la promoción, que parecía sentenciado hace una semana.

Los locales quieren demostrar que se juegan más que el Tenerife. Y Carranza rugirá desde mucho antes de que el balón eche a rodar. Con toda la jornada en disputa a la misma hora, será una tarde de transistores. Tal y como está la liga, será un milagro que las opciones blanquiazules duren hasta el final. Pero toca ganar... y esperar.