Casadesús anuncia que no sigue

Primera baja confirmada. Víctor Casadesús anunció ayer que no seguirá en el Tenerife y, por lo tanto, no será partícipe del proyecto 2018/19. Sus declaraciones dejan claro que no aceptaría una propuesta de renovación que, en todo caso, ya no se producirá por parte de Alfonso Serrano. El secretario técnico blanquiazul sí que movió ficha a comienzos de temporada para incluir al ariete isleño en la primera tanda de renovaciones (tras confirmarse las de Aitor Sanz, Suso o Vitolo), pero ya entonces recibió una respuesta negativa por parte del atacante.

Casadesús había verbalizado su intención de jugar la próxima temporada más cerca de su casa, lo que alimentó las especulaciones en torno a su posible retorno al Mallorca, que compite este fin de semana por su regreso al balompié profesional. No obstante, los verdaderos motivos de su decisión tienen mucho que ver con su disconformidad con el proceder del club en muy diversos ámbitos. Según cree, el Tenerife se ha quedado obsoleto en varias facetas y está muy lejos de parecerse a otros equipos donde él mismo ya ha militado.

Sin ir más lejos, el pasado jueves fue uno de los futbolistas más críticos con Serrano en la reunión que el profesional pucelano mantuvo con la plantilla. En plena controversia por el deseo de reunirse con ellos tras el Tenerife-Albacete, Casadesús salió en defensa de los compañeros que ya habían comprado sus pasajes para emprender la ruta de vuelta a casa y se mostró especialmente vehemente con el secretario técnico.

En todo caso, Casadesús cerrará su estadía en el club con muy buenos guarismos. No en vano, se ha afianzado en las últimas jornadas como uno de los principales anotadores del plantel, con un total de nueve dianas. Ha disputado casi 2.000 minutos repartidos en 26 comparecencias ligueras y fue titular hasta en 19 ocasiones. El del próximo fin de semana será su partido de despedida ante la afición del Heliodoro. Sus declaraciones de despedida -emitidas ayer por la SER- no dejan margen a la duda. "No estoy cómodo en el Tenerife en según qué situaciones. Será mejor buscarme un equipo donde esté más a gusto. El club y yo chocamos un poquito", apuntó. Además, explicitó que las desavenencias no son contractuales, sino deportivas, y matizóque no necesariamente su próximo destino será el Mallorca.