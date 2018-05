Cámara aún echa de menos los puntos que se escaparon en Reus

Raúl Cámara asume que las opciones de jugar la promoción se han esfumado casi definitivamente. En todo caso, asegura que "los partidos como el de este domingo son los que más gusta jugar". "Nos tocará jugar con la afición en contra, pero el ambiente será espectacular", indica el madrileño, dispuesto a disfrutar de la experiencia y a sacar los tres últimos puntos a domicilio de esta temporada. Para el ex del Sporting y el Xerez, no será fácil profanar el Carranza. "El año pasado salimos vivos, pero recuerdo sufrir mucho. Ellos son un equipo muy rápido, que te exige mucho, sobre todo en defensa y en las transiciones. Conocemos bien la forma de jugar de Álvaro Cervera, que parece que te concede el balón, pero luego te pone las cosas difíciles", sugiere. Cámara cree que la situación sería diferente si el equipo hubiera sumado dos puntos más en Reus. "Parecía un partido intrascendente... y no lo era", subrayó.