Milla mira al futuro con optimismo

Consciente de que "las actuales opciones de play off son mínimas", Luis Milla mira ya hacia el futuro y lo hace con optimismo y en clave blanquiazul. Asegura que su sitio está en el Tenerife y que le queda aún "mucho que mejorar". "Confío en seguir igual y por mucho tiempo en el CD Tenerife, estoy muy feliz aquí y sé que el proyecto de la temporada próxima será ambicioso", remarcó.

Y es que el centrocampista del conjunto chicharrero no quiere precipitarse y sí ir dando los pasos que necesita antes de alcanzar la élite. "Hay mucha gente que hace más méritos que yo para jugar en Primera División, y yo acabo de llegar a Segunda", recuerda el futbolista madrileño. Dice que está "centrado en hacer el próximo año cosas grandes con el CD Tenerife". Aunque no olvida que aún le quedan a él y a su equipo dos partidos de liga que afrontar y que quiere ganar por si acaso. "Sabemos que meternos en el play off está muy complicado y no depende de nosotros, aunque que no por ello dejaremos de intentarlo", apuntó.

La primera de esas dos citas que aún le restan del campeonato tendrá lugar este domingo en Cádiz. "Será un partidazo", vaticina Milla. "Viviremos un ambiente espectacular, de los que a todos gusta jugar", añade, antes de señalar que "ellos se juegan mucho" y que el Tenerife "intentará demostrar que es un gran equipo".

El futbolista procedene del Fuenlabrada reflexionó en alto acerca de los últimos acontecimientos, que han provocado que el representativo se haya quedado prácticamente sin opciones ya de acabar entre los seis primeros. "Desde el encuentro ante el Almería parecía que todo estaba muy difícil, y si te pones a pensar en los puntos que hemos perdido, quizá no hemos sido lo regulares que debíamos para merecer ahora clasificarnos para el play off", declaró. Insistió en que "la motivación del equipo ahora es acabar lo más alto posible y demostrar que este grupo es capaz de ganar a cualquier oponente". "Vamos a seguir siendo competitivos", agregó.

Por último, Milla quiso emitir su opinión acerca del debate que se ha creado en torno a la continuidad o no de Joseba Etxeberria en el Tenerife más allá del 30 de junio. "El míster ha hecho un gran trabajo, a pesar de los cinco partidos en los que no pudimos ganar. Así quese merece seguir, y estaríamos encantados de que así fuera", argumentó el centrocampista del cuadro isleño.