Ponitka, el alero preferido de los técnicos, en el segundo quinteto

La ACB anunció ayer la composición de los dos quintetos ideales de esta fase regular. Dos formaciones en la que hay presencia aurinegra, concretamente en el segundo de estos cincos, con Mateusz Ponitka. El alero polaco fue el tercer alero más votado con un total de 50 puntos, una cifra que además lo sitúan como el sexto jugador de toda la Liga Endesa con más respaldo entre los cuatro estamentos que entraban dentro de esta deliberación: afición, prensa, jugadores y entrenadores. En sus plazas exteriores solo lo superaron Sylven Landesberg (Estudiantes) y Gary Neal (Zaragoza) con 85 y 60 puntos respectivamente, mientras que en el cómputo global lo antecedieron los madridistas Luka Doncic (90 tantos) y Facu Campazzo (58), y el pívot del Baskonia Tornike Shengelia (100). Todos estos, salvo Campazzo, más Norel, integran el primer quinteto. El polaco, el base argentino, Thomas Heurtel, Bojan Dubljevic y Ante Tomic los secundan. De su medio centenar de puntos Ponitka, 25 (el máximo), se lo otorgaron los entrenadores de la ACB, mientras que 15 (solo superado por Landesberg) le llegaron desde los compañeros de profesión. Los otros 10 se los otorgó la prensa, mientras que la afición se decantó por Neal (25), Nemanja Nedovic (15) y Landesberg (10).

La de Ponitka es la primera ocasión en la que en estos seis cursos el Canarias cuela a alguien en un quinteto al término de la fase regular. Una mención secundaria, la de esta ocasión, que para su técnico debía haber sido más relevante. "Creo que debería estar en el primer quinteto", comentaba ayer Katsikaris cuando ya se conocía que el polaco no había integrado el primero de los cincos ideales. Sus 14,3 puntos y 5,8 rebotes para 18,9 de valoración no fueron suficientes. "Pero creo que debe estar no solo por sus números, sino también por su juego. No solo anota sino que hace muchas cosas en la pista y es uno de los mejores jugadores de la liga, un exterior con casi seis rebotes de media?", argumentaba el heleno, para el que era más importante, si cabe, que Ponitka "todavía tiene margen de mejora". En esta línea alcista, Fotis destaca que su pupilo ya ha subido enteros "esta misma temporada en la lectura del juego". "A veces era un salvaje por su físico y su instinto, pero ahora lee mejor las defensas y toma mejores decisiones con el balón en sus manos. Poco a poco tiene más responsabilidad y ha respondido bien. Posee una mentalidad tremenda, de autodisciplina, de ética de trabajo? Tiene un futuro brillante", afirma sin dudar el responsable del banquillo isleño.

Cuestionado Katsikaris por las prestaciones exteriores de Mateusz tras hacer un 3/4 el sábado, recalcó que era "un tema de trabajo, fe y confianza". "Es cuestión de tiempo para que su mecánica es muy buena, no tira mandarinas. El jugador se siente tan poderoso físicamente que lo primero que le pasa por la cabeza cuando le llega el balón es que puede superar a cualquiera y machacar; y piensa para qué tirar... Si él puede añadir esto en su juego y si coge confianza en el tiro va a ser peligrosísimo porque tiene una facilidad de acabar muy bien", añadió.